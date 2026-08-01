Tân Miss Grand Vietnam 2026: Sắc vóc nổi bật, mang 2 dòng máu Anh - Việt

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam) diễn ra vào tối 31/7 tại TP.HCM với chiến thắng thuộc về Emoura Phạm - người đẹp mang 2 dòng máu Anh - Việt.
Chiến thắng của Emoura Phạm nhận được nhiều ủng hộ của khán giả. Ngoài ra, cô còn thắng thêm giải “Thuyết trình về hoà bình”. Ngay từ đầu cuộc thi, người đẹp đã là một trong số những thí sinh được chú ý bởi sở hữu sắc vóc nổi trội.
Tại phần thi áo tắm tại Miss Grand Vietnam 2026, Emoura Phạm từng trở thành tâm điểm chú ý khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Thay vì để những tranh luận trở thành áp lực, người đẹp lựa chọn đón nhận mọi góp ý với tinh thần cầu thị và xem đây là cơ hội để hoàn thiện bản thân.
Emoura Phạm tên thật là Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương. Cô sinh năm 2000, có mẹ là người Việt Nam và bố là người Anh gốc Nam Phi.
Sở hữu chiều cao 1m7 cùng số đo hình thể 80-60-92, nàng hậu gây ấn tượng với vẻ đẹp hiện đại, khỏe khoắn.
Từ nhỏ, Emoura đã học tại các trường quốc tế rồi tiếp tục theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College (California, Mỹ). Chính nền tảng sinh hoạt và học tập này khiến người đẹp ít có cơ hội sử dụng tiếng Việt.
Sau khi hoàn thành chương trình học tại Mỹ, Emoura Phạm lựa chọn trở về TP.HCM thay vì tiếp tục phát triển ở nước ngoài.
Từ đầu năm 2025 đến nay, người đẹp sinh năm 2000 bắt đầu xây dựng công việc tại Việt Nam, đồng thời dành nhiều thời gian để học tiếng Việt, rèn luyện kỹ năng trình diễn và chuẩn bị cho Miss Grand Vietnam 2026.
Ngoài ra, Emoura Phạm còn được chú ý với dự án xây dựng 100 cây cầu dân sinh. Người đẹp cho biết đến nay gia đình cô đã hoàn thành 18 cây cầu tại nhiều địa phương còn gặp khó khăn về hạ tầng giao thông. Mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở việc xây dựng những cây cầu mới mà còn góp phần tạo điều kiện để người dân đi lại thuận tiện hơn, trẻ em đến trường an toàn hơn và hoạt động giao thương được cải thiện.
Trong đêm chung kết khi nhận được câu hỏi: “Nếu có cơ hội giới thiệu về TP.HCM cho bạn bè nước ngoài, bạn sẽ nói điều gì?”, Emoura Phạm nói cô nghĩ câu trả lời không nằm trong sách vở mà nằm ngay trong nguồn năng lượng và nhịp đập của thành phố.
“Tôi muốn chia sẻ rằng con người nơi đây luôn đong đầy lòng tốt, trao gửi sự kết nối chỉ đơn giản qua những nụ cười. TP.HCM đặc biệt đến thế là bởi vì khi mọi người đến đây, họ đều không muốn rời đi. Họ yêu nơi này. Họ yêu ngay lập tức, họ muốn ở lại và chẳng bao giờ muốn chia xa”, người đẹp nói.
Ở vòng ứng xử top 2, Emoura Phạm cho rằng tinh thần cống hiến phải được dẫn dắt bởi sự tự nguyện. Theo cô, nếu thiếu sự tự nguyện, con người sẽ không có đủ đam mê để thực hiện trách nhiệm của mình. Người đẹp nhấn mạnh, với cương vị một hoa hậu, việc cống hiến và phụng sự cộng đồng không chỉ là vinh dự mà còn là trách nhiệm. Tuy nhiên, trách nhiệm ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ trái tim và sự tự nguyện, thay vì trở thành gánh nặng.
Với chiến thắng này, Emoura Phạm sẽ đại diện Việt Nam tham gia Miss Grand International 2026 dự kiến diễn ra tại Ấn Độ vào cuối năm nay.