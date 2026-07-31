Hoa hậu Yến Nhi gặp sự cố tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026

(VTC News) -

Tối 31/7, chung kết Miss Grand Vietnam 2026 diễn ra tại TP.HCM với màn tranh tài của 30 người đẹp. Trong tiết mục mở màn đêm, các thí sinh xuất hiện đầy năng lượng trong tiết mục đồng diễn trên nền nhạc sôi động. Hoa hậu Yến Nhi cùng đồng hành cùng 30 thí sinh trong màn trình diễn này.

Hoa hậu Yến Nhi gặp sự cố ngã xe trên sân khấu.

Sau màn hô tên của các thí sinh, Hoa hậu Yến Nhi gây chú ý khi xuất hiện trên xe mô tô phân khối lớn, sau đó chạy thẳng lên sân khấu. Người đẹp trong trang phục thể thao, đội mũ bảo hiểm và chạy một vòng. Tuy nhiên, đến gần cánh phải của sân khấu thì Hoa hậu Yến Nhi bất ngờ gặp sự cố. Do sân khấu trơn trượt sau trận mưa lớn, chiếc xe lật ngang khiến nàng hậu ngã nhào.

Sự cố ngay trên sóng trực tiếp khiến khán giả có mặt lo lắng. Tuy nhiên ngay sau đó, Yến Nhi nhanh chóng lấy lại phong thái tự tin để hoàn thành màn đồng diễn mở màn.

Hoa hậu Yến Nhi gặp sự cố với xe moto trên sân khấu.

Trước thềm chung kết, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi cũng có những chia sẻ về hành trình trong một năm đương nhiệm. Nàng hậu bày tỏ một năm qua là khoảng thời gian thật đẹp, nơi cô được trưởng thành, được học hỏi và hơn hết là nhận được rất nhiều tình yêu thương từ tất cả mọi người.

Với Yến Nhi, mỗi sân khấu, mỗi trải nghiệm và mỗi cuộc gặp gỡ đều trở thành những kỷ niệm mà cô sẽ luôn trân trọng. Cô bày tỏ rằng với tất cả niềm tự hào và lòng biết ơn, chiếc vương miện sẽ được trao đi, nhưng những giá trị và ký ức mà hành trình này mang đến sẽ luôn ở lại.

Nàng hậu cũng gửi lời cảm ơn tới người thân, công ty cũng như những khán giả đã luôn yêu thương, đồng hành cùng mình suốt 1 năm qua.

“Mang theo tất cả những yêu thương của hành trình này để tự tin bước tiếp trên những chặng đường phía trước”, cô nói.

Hoa hậu Yến Nhi sẽ trao lại vương miện cho người kế nhiệm.

Người chiến thắng sẽ kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 diễn ra vào tháng 10 tại Ấn Độ.