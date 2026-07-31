Trực tiếp chung kết Miss Grand Vietnam 2026

(VTC News) -

Đêm thi cuối cùng sẽ là màn tranh tài của 30 thí sinh xuất sắc nhất. Các người đẹp sẽ trải qua các vòng thi đồng diễn, áo tắm, hùng biện, dạ hội và trả lời ứng xử. 5 thí sinh xuất sắc nhất sẽ giành giải hoa hậu và 4 á hậu.

Trước thềm chung kết, nhiều cái tên sáng giá cho ngôi vị cao nhất dần lộ diện như Trần Thị Thoa Thương, Ngô Bảo Ngọc, Trịnh Yến Nhi, Lê Thị Tường Vy và Võ Đoàn Bảo Hà.

Theo ban tổ chức, người chiến thắng danh hiệu Người đẹp được yêu thích nhất (Popular Vote) sẽ nhận đặc quyền vào thẳng Top 10, trong khi Best in Swimsuit by Fan Vote sẽ giành suất vào Top 20. Đây là những lợi thế đáng kể trước khi bước vào các vòng thi quyết định.

Những gương mặt sáng giá cho vương miện đã lộ diện.

Theo đánh giá, chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều, nhiều gương mặt sở hữu thành tích học tập nổi bật, kinh nghiệm hoạt động xã hội, kỹ năng trình diễn tốt và tư duy hiện đại. Không ít thí sinh từng tham gia các cuộc thi nhan sắc trước đó, trong khi nhiều nhân tố mới cũng gây bất ngờ bởi sự tự tin và khả năng thể hiện bản thân.

Ngay trước chung kết, Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi có những chia sẻ về hành trình trong một năm đương nhiệm. Nàng hậu bày tỏ một năm qua là khoảng thời gian thật đẹp, nơi cô được trưởng thành, được học hỏi và hơn hết là nhận được rất nhiều tình yêu thương từ tất cả mọi người.

Với Yến Nhi, mỗi sân khấu, mỗi trải nghiệm và mỗi cuộc gặp gỡ đều trở thành những kỷ niệm mà cô sẽ luôn trân trọng. Cô bày tỏ rằng với tất cả niềm tự hào và lòng biết ơn, chiếc vương miện sẽ được trao đi, nhưng những giá trị và ký ức mà hành trình này mang đến sẽ luôn ở lại.

Hoa hậu Yến Nhi sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.

Người chiến thắng sẽ kế nhiệm Hoa hậu Nguyễn Thị Yến Nhi, đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International 2026 diễn ra vào tháng 10 tại Ấn Độ.