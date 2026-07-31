Tranh cãi về tạo hình nhân vật khi đóng phim điện ảnh, NSND Tự Long nói gì?

(VTC News) -

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh đang là dự án điện ảnh nhận được chú ý của khán giả. Tuy nhiên, ngay từ khi tạo hình các nhân vật trong dự án được công bố, không ít ý kiến cho rằng tạo hình của các nhân vật không giống với trang phục xưa của Việt Nam.

Tại buổi giới thiệu dự án, NSND Tự Long thoải mái chia sẻ về tạo hình, trang phục nhân vật sau khi đón nhận những ý kiến từ khán giả. Trong phim, NSND Tự Long đảm nhận nhân vật thầy mo người Mường. Nhìn theo hướng tích cực, NSND Tự Long cho rằng những tranh cãi là điều cần thiết.

“Điều khiến tôi hạnh phúc không chỉ là được cộng tác với bộ phim, mà còn bởi từ những bộ trang phục, những bối cảnh được tái hiện trong phim. Tôi tin rằng các nhà nghiên cứu, các chuyên gia đã tìm hiểu rất kỹ để xem liệu bộ phim có chạm được đến tính chân thực như mong muốn của ê-kíp”, nam nghệ sĩ tâm sự.

Tạo hình của NSND Tự Long trong phim.

Nghệ sĩ hy vọng bộ phim sẽ giúp lan toả những nét văn hóa lịch sử để nhiều thế hệ người Việt trẻ hiểu và tự hào về lịch sử dân tộc.

“Tôi biết sẽ còn nhiều tranh luận, nhưng chính bộ phim sẽ giúp giới trẻ và những người muốn tìm về cội nguồn hình dung rõ hơn về thời kỳ ấy, như cách 'ghim' ký ức lịch sử vào hiện tại”, nam nghệ sĩ nói.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết mục tiêu của mình và ê-kíp là mang câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay. Vì vậy, trách nhiệm lớn nhất là phải kể câu chuyện tử tế và tôn trọng lịch sử.

“Tôi nghĩ khán giả cũng sẽ có sự cởi mở. Điều họ quan tâm không chỉ là chiếc áo có đúng tuyệt đối hay hoa văn có chính xác từng chi tiết hay không, mà quan trọng hơn là tinh thần bộ phim truyền tải.

Vì vậy, tôi dành rất nhiều thời gian gặp gỡ các giáo sư, nhà nghiên cứu lịch sử. Dù mỗi người có những góc nhìn khác nhau về cùng một giai đoạn, tất cả đều giúp tôi hiểu sâu hơn về thời đại mình muốn kể, từ đó xây dựng nên một không gian đủ sức thuyết phục để khán giả tin vào câu chuyện”, đạo diễn cho hay.

Phim “Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh” được đầu tư hoành tráng.

Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ Vua Đinh lấy cảm hứng từ một trong vô vàn truyền thuyết dân gian huyền bí về lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng. Phim mở đầu bằng trận chiến 12 sứ quân oanh liệt của Đinh Tiên Hoàng Đế và về hành trình của 7 hộ linh tráng sĩ trong nhiệm vụ cuối cùng Tiên Đế giao.

Họ phải chạy đua với thời gian, đối đầu với các thế lực thù địch, đưa 99 quan tài của vua đi theo 7 hướng khác nhau, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc.

Phim có sự tham gia của dàn diễn viên nổi bật như NSND Tự Long, NSND Như Quỳnh, Tuấn Trần, Johnny Trí Nguyễn, Đỗ Thị Hải Yến, Quách Ngọc Ngoan, Hứa Vĩ Văn..., dự kiến khởi chiếu vào ngày 28/8/2026 (dịp lễ 2/9).