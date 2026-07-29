Dự báo thời tiết 29/7: Bắc Bộ giảm mưa từ chiều, Nam Bộ tiếp tục mưa lớn

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 29/7/2026

Từ nay đến sáng 29/7, mưa vừa, mưa to và dông vẫn là thời tiết chủ đạo ở khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ mưa rất to trên 120mm.

Từ đêm 28/7 đến ngày 30/7, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa dao động 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 170mm.

Ngày 29/7, miền Bắc sáng mưa lớn, chiều mưa giảm dần. (Ảnh minh hoạ)

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt mức 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở, ngập lụt.

Từ chiều 29/7, mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ khả năng giảm dần. Từ đêm 30/7, mưa lớn ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cũng có xu hướng giảm dần.

Ngoài ra, trong ngày 29/7, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 29/7/2026

TP Hà Nội đêm và sáng sớm mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to, sau có lúc mưa rào và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.

Tây Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C.

Đông Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C, có nơi trên 29°C.

Nam Bộ mưa vừa, mưa to và rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C, có nơi trên 31°C.

TP.HCM mưa vừa, mưa to và rải rác dông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 29-31°C.