Tin xe 5/8: Zeekr 9X 5 chỗ 885 mã lực, Seltos có màn hình 27 inch

(VTC News) -

Toyota Alphard 2026 bổ sung bản hybrid tiêu chuẩn, giá từ 2,82 tỷ đồng

Toyota đã giới thiệu Alphard 2026 tại thị trường Đông Nam Á với điểm mới đáng chú ý là sự xuất hiện của phiên bản HEV Smart, nâng tổng số phiên bản lên sáu. Tại Thái Lan, biến thể hybrid tiêu chuẩn có giá khởi điểm 107.400 USD (khoảng 2,82 tỷ đồng), trong khi bản cao cấp nhất HEV Premium Luxury Eclipse Edition được niêm yết ở mức 141.000 USD (khoảng 3,7 tỷ đồng).

Mẫu MPV cao cấp tiếp tục phát triển theo định hướng “Seamless Serenity”, tập trung vào sự êm ái và tiện nghi. Xe sử dụng mâm hợp kim 19 inch, đèn LED toàn phần, đèn báo rẽ tuần tự. Khoang lái nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch kết hợp màn hình trung tâm 14 inch, hỗ trợ kết nối T-Connect.

Nội thất dùng da Premium Nappa, hàng ghế trước và ghế thương gia đều có chức năng sưởi, thông gió, trong khi hàng ghế thứ hai còn được bổ sung massage, chế độ Smart Comfort cùng máy tính bảng điều khiển tháo rời.

Toyota Alphard 2026 sử dụng hệ truyền động hybrid gồm động cơ xăng 2.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 250 mã lực, đi kèm hệ dẫn động điện tử E-Four. Xe còn sở hữu gói an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới, camera 360 độ và 6 túi khí.

Bên cạnh phiên bản HEV Smart, Toyota cũng giới thiệu gói Eclipse Edition với lớp phim bảo vệ sơn ngoại thất hoàn thiện mờ dành cho các xe màu đen. Theo kế hoạch, Alphard 2026 sẽ mở bán tại Thái Lan từ tháng 8.

Zeekr 9X có thêm bản 5 chỗ, hướng đến khách hàng ưu tiên ghế sau

Zeekr chính thức mở bán Zeekr 9X 5 chỗ tại thị trường châu Á với giá khởi điểm 471.900 Nhân dân tệ (khoảng 1,651 tỷ đồng), thấp hơn khoảng 49 triệu đồng so với các bản 6 chỗ.

Phiên bản mới được định vị là lựa chọn tập trung vào không gian và tiện nghi cho hàng ghế sau, đồng thời vẫn giữ thiết kế và kích thước lớn với chiều dài 5.239 mm, chiều rộng 2.029 mm, chiều cao 1.819 mm cùng trục cơ sở 3.169 mm.

Không gian nội thất được bố trí hai hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Hàng ghế sau sử dụng da Nappa nguyên tấm, thiết kế kiểu thương gia với khoảng duỗi chân lên tới 1,4 m, tích hợp bệ đỡ chân chỉnh điện, chế độ không trọng lực, sưởi, thông gió và massage.

Xe còn có màn hình giải trí treo trần, hệ thống âm thanh Naim 32 loa, tủ lạnh, khoang chứa đồ 6,5 lít cùng hai đế sạc điện thoại không dây. Khu vực táp-lô sử dụng hai màn hình 16 inch, cần số đặt sau vô-lăng để tối ưu không gian.

Cung cấp sức mạnh cho Zeekr 9X 5 chỗ là hệ truyền động plug-in hybrid gồm động cơ xăng 2.0L kết hợp hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 885 mã lực. Xe có hai tùy chọn pin 55 kWh và 70 kWh, tương ứng phạm vi chạy thuần điện 300 km và 380 km theo chuẩn CLTC.

Khoang hành lý đạt 1.082 lít và có thể mở rộng lên 2.472 lít khi gập ghế sau, đồng thời xe được trang bị các hệ thống hỗ trợ lái G-Pilot H7 hoặc G-Pilot H9 tùy phiên bản.

Kia Seltos thế hệ mới nâng cấp mạnh công nghệ và hộp số

Kia đã giới thiệu Seltos thế hệ mới dành cho thị trường Trung Quốc với hàng loạt thay đổi về thiết kế, không gian nội thất và hệ truyền động. Mẫu SUV cỡ B được kéo dài thêm 75 mm, đưa chiều dài cơ sở lên 2.690 mm, giúp cải thiện đáng kể khoảng để chân cho hàng ghế sau và tăng không gian sử dụng trong cabin.

Nội thất là khu vực thay đổi nhiều nhất khi toàn bộ phiên bản tại Trung Quốc được trang bị màn hình 27 inch kéo dài trên bảng táp-lô, vận hành bởi bộ xử lý Qualcomm Snapdragon 8295P tiến trình 5 nm.

Hệ thống giải trí tích hợp bản đồ Baidu, Gaode, nhiều ứng dụng giải trí và mô hình AI Baidu Ernie Bot hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Xe cũng có khoang hành lý tối đa 1.454 lít, 20 vị trí để đồ, ghế trước sưởi và làm mát, vô-lăng sưởi cùng nhiều phụ kiện mở rộng thông qua hệ thống Kia Add Gear.

Kia cung cấp hai lựa chọn động cơ cho Seltos mới. Phiên bản tiêu chuẩn sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5L kết hợp hộp số IVT, mức tiêu thụ nhiên liệu công bố 6,54 lít/100 km.

Trong khi đó, bản cao cấp dùng động cơ tăng áp 1.5L cho công suất 197 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm, đi cùng hộp số tự động 8 cấp sử dụng bộ biến mô. Xe còn được trang bị gói hỗ trợ lái cấp độ 2 (ADAS), trong đó có hệ thống hỗ trợ đỗ xe thông minh từ xa (RSPA).