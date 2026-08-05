3 mầm họa cha con Tư Mã Ý chôn xuống khiến nhà Tấn chỉ tồn tại 51 năm

(VTC News) -

Năm 280, Tây Tấn tiêu diệt Đông Ngô, chấm dứt gần một thế kỷ chia cắt thời Tam quốc và mở ra hy vọng về một kỷ nguyên hưng thịnh mới. Tuy nhiên, vương triều này chỉ tồn tại vỏn vẹn 51 năm trước khi hoàn toàn sụp đổ.

Dưới góc độ phân tích của các sử gia hiện đại, sự diệt vong của Tây Tấn không thuần túy do các cuộc tấn công từ bên ngoài hay sự bộc phát ngẫu nhiên của loạn bát vương, mà là kết quả của ba sai lầm chiến lược mang tính hệ thống được gieo mầm ngay từ giai đoạn gia tộc Tư Mã thâu tóm quyền lực.

Tư Mã Ý bội tín đoạt quyền - mầm họa khủng hoảng niềm tin

Nguồn gốc suy thoái của Tây Tấn bắt đầu từ sự biến Cao Bình Lăng vào năm 249. Nhằm đoạt lại quyền lực từ tay Đại tướng quân nhà Ngụy là Tào Sảng, Tư Mã Ý phát động cuộc đảo chính quân sự, kiểm soát cục diện kinh thành Lạc Dương, khống chế hoàng thái hậu và cấm quân, phong tỏa các cửa ải quan trọng, khiến Tào Sảng rơi vào tình cảnh cô lập không người cứu viện.

Tư Mã Ý thành công đặt nền móng cho họ Tư Mã nhưng cuộc thanh trừng bội tín bội nghĩa cũng chôn xuống mầm họa cho cuộc đấu tranh nội bộ Tây Tấn sau này.

Đứng trước cục diện đại thế đã mất, Tào Sảng lựa chọn hàng phục. Tư Mã Ý khi đó từng chỉ tay xuống sông Lạc Thủy thề thốt, hứa chỉ cần Tào Sảng giao ra binh quyền là có thể bảo toàn tính mạng và tài sản. Tuy nhiên, ngay sau khi kiểm soát được tình hình, Tư Mã Ý đã lật lọng, ra lệnh tru sát toàn bộ gia tộc Tào Sảng cùng hàng trăm thân tín.

Việc dùng thủ đoạn bội tín để tiêu diệt đối thủ đã xác lập một tiền lệ nguy hiểm trong chính trị, sử dụng lực lượng quân sự và gian lận để lật đổ trật tự hợp pháp. Cuộc thanh trừng này đã phá hủy hoàn toàn niềm tin chính trị giữa triều đình và các thế tộc, biến quyền lực nhà Tấn thành một thực thể thiếu tính chính thống, khiến các quyền thần đời sau nhận thấy việc dùng vũ lực chiếm đoạt ngai vàng là lựa chọn khả thi, chôn xuống mầm họa cho cuộc đấu tranh nội bộ Tây Tấn sau này.

Tư Mã Viêm phân phong - mầm họa nội loạn

Sau khi thành lập vương triều Tây Tấn vào năm 265 và hoàn thành thống nhất đất nước, Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm đưa ra quyết định thể chế sai lầm, đó là khôi phục chế độ phân phong. Nhằm ngăn chặn nguy cơ hoàng quyền bị tước đoạt bởi các dòng họ khác, Tư Mã Viêm đã phong vương cho hàng loạt người trong tông thất, cấp cho họ đất phong cùng quyền xây dựng lực lượng quân sự riêng.

Sự tính toán này tạo ra các tập đoàn quân phiệt cát cứ ngay trong nội bộ gia tộc Tư Mã. Một khi hoàng quyền trung ương suy yếu, những tông thất nắm trọng binh này liền có thể trở thành những kẻ tranh giành quyền lực.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Tư Mã Viêm quyết định trao ngai vàng cho Hoàng tử Tư Mã Trung, một người hoàn toàn thiếu năng lực hành vi và quản trị hành chính. Năm 290, Tư Mã Viêm qua đời, Tư Mã Trung kế vị trở thành Tấn Huệ Đế nhưng thiếu năng lực xử lý chính vụ, triều đình nhanh chóng rơi vào cuộc đấu tranh giữa ngoại thích, quyền thần và tông thất.

Các thế lực bắt đầu tranh đoạt quyền kiểm soát triều chính. Hoàng hậu Giả Nam Phong lợi dụng mâu thuẫn để can thiệp vào chính cục, cuối cùng châm ngòi cho cuộc loạn bát vương kéo dài 16 năm. Cuộc nội chiến này đã tiêu hao quốc lực cuối cùng của Tây Tấn, lượng lớn dân số thiệt mạng, nông nghiệp đình đốn, chính phủ trung ương suy kiệt sức mạnh quân sự, mất đi khả năng chống trả ngoại địch, đẩy hàng triệu dân thường vào thảm cảnh di dân, đói khổ, cũng tạo điều kiện cho sự xâm lược của Ngũ Hồ sau này.

Khi củng cố hoàng quyền, Tư Mã Viêm đưa ra những quyết sách sai lầm ảnh hưởng sâu rộng.

Sai lầm trong chính sách di dân và hỏa hoạn biên giới

Lỗ hổng chiến lược thứ ba của Tây Tấn nằm ở cách thức quản lý các dân tộc thiểu số phương Bắc (gồm Hung Nô, Tiên Ty, Yết, Đê, Khương). Trong thời kỳ Ngụy - Tấn, triều đình chủ trương khuyến khích các bộ tộc này di dời vào bên trong vạn lý trường thành để bổ sung lực lượng lao động và quân đội. Tuy nhiên, chính quyền Tây Tấn lại không xây dựng được một thể chế tích hợp xã hội hiệu quả, thậm chí áp đặt chính sách kỳ thị và bóc lột nghiêm trọng đối với các bộ tộc di dân.

Khi cuộc loạn bát vương làm sụp đổ hệ thống phòng thủ quốc gia, các thủ lĩnh dân tộc thiểu số đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội. Năm 304, thủ lĩnh người Hung Nô là Lưu Uyên thành lập nước Hán (sau là Hán Triệu), mở đầu cho thời kỳ Ngũ Hồ loạn Hoa. Năm 311, quân đội của Lưu Thông (con trai Lưu Uyên) đánh chiếm kinh đô Lạc Dương, bắt giữ Tấn Hoài Đế, sát hại quan lại, hoàng tộc và thiêu rụi kinh thành.

Sự kiện Lạc Dương thất thủ đánh dấu sự sụp đổ thực tế của triều đại Tây Tấn. Mặc dù Tư Mã Duệ sau đó rút chạy về phía Nam thành lập chính quyền Đông Tấn tại Kiến Khang, toàn bộ vùng Trung Nguyên đã rơi vào cục diện chiến tranh và chia cắt kéo dài gần hai thế kỷ.

Tây Tấn diệt vong, nhìn qua là do loạn bát vương và Ngũ Hồ loạn Hoa gây ra, nhưng gốc rễ thực sự đã hình thành ngay từ thời cha con Tư Mã Ý nắm quyền. Tư Mã Ý thông qua chính biến để đoạt lấy quyền lực, phá hoại niềm tin chính trị, Tư Mã Viêm đại phong tông thất, lập sai người kế vị, khiến hoàng quyền mất đi sự ổn định, đồng thời xử lý mất cân bằng đối với vấn đề di dân người Hồ khiến ngoại họa dần tích tụ.

Những mầm mống bất ổn được gieo xuống từ thời cha con Tư Mã Ý đã bùng nổ đồng loạt ngay khi hoàng quyền trung ương suy yếu, vùi lấp một đế chế vừa mới thống nhất.