Giá xăng dầu hôm nay 4/8: Tiếp tục giảm, thấp nhất 3 tuần

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm, xuống mức thấp nhất trong 3 tuần qua, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định hủy cuộc tấn công mới vào Iran với kỳ vọng sớm đạt được một thỏa thuận có thể giúp tăng nguồn cung dầu từ khu vực Vùng Vịnh.

Động thái này tiếp tục lặp lại kịch bản đã nhiều lần diễn ra trong 5 tháng qua, khi ông Trump công bố kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công “quy mô lớn” nhưng sau đó lại rút lại quyết định vào phút chót.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm. (Ảnh minh họa: Reuters).

Cùng với đà giảm của dầu thô, giá xăng và dầu diesel của Mỹ cũng đồng loạt mất khoảng 5% trong phiên giao dịch.

Mặc dù giá dầu đã giảm nhưng thị trường năng lượng vẫn đang đối mặt với rủi ro nguồn cung hiện hữu. Theo dữ liệu theo dõi vận tải biển, 6 siêu tàu chở dầu treo cờ Arab Saudi đã đổi hướng tại Vịnh Aden trong những ngày gần đây và lựa chọn đi vòng qua mũi Hảo Vọng ở miền nam châu Phi, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen đe dọa tấn công các tàu của Saudi Arabia.

Trong khi đó, việc hoạt động xuất khẩu từ Nga, Kazakhstan và khu vực Vùng Vịnh liên tục bị gián đoạn bởi các cuộc xung đột đã khiến các đợt tăng hạn ngạch sản lượng của OPEC+ trong năm nay chưa thực sự chuyển hóa thành nguồn cung bổ sung cho thị trường.

Trước đó 1 ngày, OPEC+ đã nhất trí nâng hạn ngạch sản lượng thêm khoảng 188.000 thùng/ngày từ tháng 9, qua đó hoàn tất lộ trình khôi phục phần sản lượng từng được cắt giảm tự nguyện.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 30/7, giá xăng dầu tăng đồng loạt. Cụ thể, xăng E5 RON92 tăng 1.500 đồng/lít, lên 22.380 đồng/lít và xăng E10 RON95 tăng 1.420 đồng/lít lên 22.850 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 1.860 đồng/lít lên 27.620 đồng/lít, dầu mazut tăng 910 đồng/lít lên mức 16.470 đồng/kg.

Ở kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể, chi 500 đồng/lít với xăng, 1.000 đồng/lít với dầu diesel và 500 đồng/lít với dầu mazut.