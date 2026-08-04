Câu đố 'ngược đời': Càng nóng càng co, 90% trả lời sai

(VTC News) -

Câu đố mẹo luôn có cách “bẻ lái” tư duy cực gắt khiến ai nghe qua cũng phải khựng lại suy nghĩ.

Ai cũng biết bài học nhập môn vật lý: “Nóng nở ra, lạnh co lại”, nhưng luôn có những ngoại lệ đầy bất ngờ làm khó các thiên tài trí tuệ. Đố bạn biết: Thứ gì cứ hễ gặp nhiệt độ cao hay sức nóng là lại co lại?

Nhìn vào bức ảnh minh họa đầy sắc màu ở trên, bạn đã nảy ra manh mối nào chưa? Hãy liên tưởng ngay đến những đồ vật quen thuộc quanh mình hoặc thử nhớ lại vài hiện tượng siêu thực tế mà bạn vẫn chạm mặt mỗi ngày.

Cái gì càng nóng càng co lại? ( Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.