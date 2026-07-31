90% trả lời sai câu đố này: Thứ gì không mượn nhưng vẫn phải 'trả' mỗi ngày?

(VTC News) -

Mới nghe qua, ai trong chúng ta cũng sẽ thấy mâu thuẫn: Đã không vay mượn của ai bao giờ thì làm sao lại gánh nghĩa vụ phải “trả”. Khái niệm “trả” trong tiếng Việt rất đa dạng, không chỉ gói gọn trong việc hoàn trả tiền bạc hay vật chất.

Chính sự tinh tế và phong phú của ngôn từ tạo nên câu đố thú vị, thách thức khả năng tư duy duy lo-gic cũng như sự linh hoạt trong suy nghĩ của người nghe.

Liệu đó là một hành động, một nghĩa vụ, hay một hiện tượng vô cùng tự nhiên diễn ra mỗi ngày mà chúng ta ít khi để ý tới. Hãy thử suy ngẫm kỹ hơn về các khía cạnh trong cuộc sống thường nhật để tìm ra câu trả lời chuẩn xác nhất

Cái gì bạn không mượn mà phải trả? (Ảnh minh họa)

Đừng vội nản lòng bởi câu đố này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.