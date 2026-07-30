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Những trận động đất kinh hoàng tại Nhật Bản trong 15 năm qua
(VTC News) -
Trong 15 năm qua, Nhật Bản phải vật lộn với loạt trận động đất, sóng thần mạnh khiến nhiều người thiệt mạng và cơ sở hạ tầng hư hại nghiêm trọng.
Quỳnh Giang
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