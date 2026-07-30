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Kinh tế Iran ra sao trước sức ép chiến tranh và trừng phạt?
(VTC News) -
Sau 5 tháng xung đột với Mỹ, kinh tế Iran vẫn trụ vững dù lạm phát lên tới 90%, gần 45% dân số sống dưới chuẩn nghèo.
Nguyễn Ngọc
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