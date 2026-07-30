Tàu sân bay mang tên vị Tổng thống Mỹ đầu tiên cập cảng Tiên Sa

(VTC News) -

Chiều 30/7, tại cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân chủ trì lễ đón đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ gồm tàu sân bay USS George Washington, cùng 2 tàu hải quân hộ tống gồm tàu tuần dương USS Robert Smalls (CG 62) và tàu khu trục USS Shoup (DDG 86).

Tàu sân bay cùng 2 tàu hộ tống cập cảng Tiên Sa.

Trong thời gian thăm TP Đà Nẵng (từ ngày 30/7 đến ngày 3/8/2026), nhóm Chỉ huy đoàn tàu sẽ chào xã giao lãnh đạo thành phố và Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Các nhóm sỹ quan và thủy thủ đoàn tham gia một số hoạt động cộng đồng tại Đà Nẵng như giao lưu văn nghệ, thể thao.

Chuyến thăm Việt Nam của đoàn tàu Hải quân Hoa Kỳ góp phần duy trì, phát triển quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước.

Lễ đón tiếp tại Cảng Tiên Sa.

Sự kiện này tiếp tục khẳng định năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật của Việt Nam trong việc đón tiếp các đoàn tàu quân sự nước ngoài đến thăm; góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế.

Được biết đây là lần thứ 4, Việt Nam đón tàu sân bay Hoa Kỳ (các lần trước vào các năm 2018, 2020 và 2023).