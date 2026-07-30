XSBDI 30/7 - Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 30/7/2026

(VTC News) -

Kết quả xổ số Bình Định hôm nay 30/7/2026 do Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Định quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSBDI 30/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBDI 30/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Định hôm nay 30/7/2026 - Xổ số Bình Định thứ 5 ngày 30/7/2026

Kết quả xổ số Bình Định ngày 30/7/2026.

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- XSBDI 23/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng ngày 23/7/2026 với giải đặc biệt là 009270 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 23/7, kết quả xổ số Bình Định ngày 23/7/2026

- XSBDI 16/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng ngày 16/7/2026 với giải đặc biệt là 715419 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 16/7, kết quả xổ số Bình Định ngày 16/7/2026

- XSBDI 9/7/2026

Kết quả xổ số ngày 9/7/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Định mở thưởng có giải đặc biệt là 497086 và các hạng giải khác như sau:

XSBDI 9/7, kết quả xổ số Bình Định ngày 9/7/2026

- XSBDI 2/7/2026

Kết quả xổ số Bình Định ngày 2/7/2026 có giải đặc biệt là 709529 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSBDI 2/7, kết quả xổ số Bình Định ngày 2/7/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBDI

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Định gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất cứ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai gồm Công ty XSKT Huế và Phú Yên tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba gồm Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư gồm Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm gồm Công ty XSKT Quảng Bình, Quảng Trị và Bình Định quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu gồm Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy gồm Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật gồm Công ty XSKT Khánh Hòa, Kon Tum, Huế quay số mở thưởng.

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