Apple công bố lỗ hổng nghiêm trọng trên máy Mac

(VTC News) -

Trên máy Mac, “root” là quyền cao nhất, cho phép người kiểm soát toàn bộ máy: đọc mọi dữ liệu, cài đặt phần mềm tùy ý, tắt các cơ chế bảo vệ. Ngay cả tài khoản quản trị thông thường cũng không được phép chạm tới. Tuy nhiên, lỗ hổng CVE-2026-43749 vừa bị phát hiện cho phép một tài khoản người dùng bình thường vượt qua ranh giới đó.

Apple lập tức phát hành bản cập nhật bảo mật cho macOS, hệ điều hành chạy trên máy tính Mac, sau khi ghi nhận vấn đề. Đáng chú ý, trong danh sách những người được Apple ghi nhận công sức phát hiện lỗ hổng nêu trên có tên Trung Nguyễn, chuyên gia bảo mật của CyStack - một công ty an ninh mạng Việt Nam.

Chuyên gia bảo mật Trung Nguyễn cũng lưu ý người dùng không nên hoang mang. Đây không phải loại lỗ hổng để kẻ xấu tấn công máy từ xa qua Internet. “Kẻ tấn công phải có mặt trên máy trước, qua một ứng dụng độc hại người dùng từng cài, email lừa đảo, hay lỗ hổng khác”, ông giải thích thêm.

Người dùng máy Mac được khuyến nghị cập nhật hệ điều hành càng sớm càng tốt.

Lỗ hổng này được các tin tặc ưa chuộng trên thị trường chợ đen. Kẻ xấu có thể chiếm toàn quyền chiếc máy ngay khi có quyền truy cập, đọc hết dữ liệu và âm thầm cài phần mềm theo dõi. Từ đó, kẻ tấn công gây ra tổn thất về tài chính hay dữ liệu của người dùng và tổ chức.

Điểm khiến nhóm nghiên cứu chú ý là chuỗi khai thác vẫn hoạt động khi các lớp bảo vệ mặc định của macOS đang bật. Nhóm đã thử nghiệm nhiều lần để chắc chắn kết quả ổn định, thay vì thành công ngẫu nhiên một lần.

Cũng trong đợt cập nhật ngày 27/7, Apple ghi nhận ông Trung Nguyễn trong nhóm sáu nhà nghiên cứu báo cáo một lỗ hổng thứ hai, mã CVE-2026-43682, có thể khiến máy tính dừng hoạt động đột ngột.

Theo trang StatCounter, macOS chiếm khoảng 5% lưu lượng truy cập Internet từ máy tính để bàn tại Việt Nam tính đến nửa đầu năm 2026. Con số tuy không lớn, nhưng thị phần laptop của dòng Macbook ngày một tăng tại thị trường Việt Nam khiến lỗ hổng này trở nên đáng lo ngại.

Bên cạnh đó, máy Mac tại Việt Nam tập trung ở nhóm lập trình viên, thiết kế, agency truyền thông, công ty công nghệ và cấp quản lý. Đây cũng là nhóm giữ mã nguồn, tài khoản quản trị hệ thống, dữ liệu khách hàng và quyền truy cập vào hạ tầng nội bộ.

Người dùng được khuyến nghị cập nhật hệ điều hành lên bản tương ứng với máy: macOS Tahoe 26.6, Sequoia 15.7.8 hoặc Sonoma 14.8.8. Cả ba phiên bản đều được phát hành bởi Apple vào ngày 27/7/2026. Ngoài ra, cá nhân và tổ chức cần bật cập nhật tự động trong phần Cài đặt hệ thống để không bỏ lỡ các đợt vá sau. Chỉ cài phần mềm từ App Store hoặc nhà phát triển có chứng thực, và thận trọng với tệp đính kèm cùng đường liên kết lạ.