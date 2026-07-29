Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/7: Nhiều nơi mưa dông

(VTC News) -

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/7

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, thời tiết miền Trung hôm nay 29/7 tiếp tục có sự phân hóa giữa các khu vực. Từ Thanh Hóa đến Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ chủ yếu có mây, xuất hiện mưa rào và dông vài nơi vào ban ngày, trong khi chiều tối và đêm mưa có xu hướng gia tăng.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục là nơi có lượng mưa lớn nhất với nhiều điểm xảy ra mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to.

Người dân tại các địa phương cần theo dõi sát diễn biến thời tiết để chủ động kế hoạch đi lại, sản xuất và sinh hoạt, đặc biệt tại các khu vực miền núi và vùng trũng thấp có nguy cơ xảy ra ngập úng hoặc sạt lở khi mưa kéo dài.

Thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế: Chiều và đêm xuất hiện mưa dông

Khu vực Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, nhiệt độ cao nhất dao động 31-34°C.

Ban ngày, thời tiết tương đối ổn định với mây thay đổi và mưa rào, dông xuất hiện rải rác ở vài nơi. Tuy nhiên, từ chiều và đêm, mưa có xu hướng tăng cả về diện và cường độ, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Phía Bắc gió nhẹ, trong khi phía Nam có gió tây nam cấp 2-3. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và các hoạt động ngoài trời.

Dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/7: Nhiều nơi có mưa dông

Duyên hải Nam Trung Bộ nắng nóng nhẹ, chiều tối có mưa

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28°C, cao nhất 32-35°C, duy trì cảm giác nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều.

Thời tiết trong ngày có mây, mưa rào và dông xuất hiện cục bộ. Đến chiều và tối, nhiều địa phương khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, một số nơi có mưa to trong thời gian ngắn.

Gió tây nam cấp 2-3 hoạt động ổn định. Mặc dù mưa không diễn ra trên diện rộng nhưng các hiện tượng dông mạnh vẫn có thể đi kèm sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền hoạt động gần bờ cũng như người dân đang di chuyển ngoài trời.

Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục mưa lớn, cảnh báo nguy cơ thiên tai

Trong ba khu vực, Cao nguyên Trung Bộ được dự báo có thời tiết phức tạp nhất. Nhiệt độ thấp nhất dao động 20-23°C, có nơi dưới 20°C; nhiệt độ cao nhất 26-29°C, một số nơi trên 29°C, mang lại cảm giác mát mẻ hơn so với khu vực ven biển.

Tuy nhiên, khu vực này sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, nhiều nơi có thể xảy ra mưa rất to trong thời gian ngắn. Lượng mưa lớn liên tiếp làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Gió tây nam cấp 2-3 tiếp tục hoạt động. Trong mưa dông, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh vẫn ở mức cao, người dân cần hạn chế đến các khu vực có địa hình dốc hoặc gần sông, suối khi có mưa lớn.

Khuyến cáo cho người dân

Với xu hướng mưa dông xuất hiện ở nhiều nơi trong khu vực, người dân miền Trung nên thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động kế hoạch làm việc và di chuyển. Những địa phương có khả năng xảy ra mưa lớn cần kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố nhà cửa và thu hoạch nông sản nếu điều kiện cho phép.

Người lái xe cần giảm tốc độ khi lưu thông trong điều kiện mưa, giữ khoảng cách an toàn và tránh trú dưới cây xanh, biển quảng cáo hoặc cột điện khi xuất hiện dông sét.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Trung hôm nay 29/7 cho thấy khu vực từ Thanh Hóa đến Duyên hải Nam Trung Bộ có mưa dông chủ yếu vào chiều và đêm, trong khi Cao nguyên Trung Bộ tiếp tục là điểm nóng về mưa lớn với nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh để hạn chế thiệt hại do mưa dông gây ra.