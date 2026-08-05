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Tên lửa SpaceX sắp lao vào Mặt Trăng với tốc độ siêu thanh

(VTC News) -

Một tầng tên lửa Falcon 9 sẽ đâm xuống bề mặt Mặt Trăng với tốc độ siêu thanh và có thể nhìn thấy từ Trái Đất.

VTC News
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