MediaMart xả hàng hè, giảm đến 50% đón mùa tựu trường

(VTC News) -

Tháng 8 là thời điểm nhu cầu mua sắm có sự chuyển dịch rõ rệt. Bên cạnh các gia đình tranh thủ hoàn thiện thiết bị làm mát, điện lạnh và đồ gia dụng trước khi mùa hè kết thúc, học sinh, sinh viên và phụ huynh cũng bắt đầu chuẩn bị laptop, điện thoại, tivi cùng các thiết bị hỗ trợ học tập cho năm học mới.

Ưu đãi phủ rộng nhiều ngành hàng, giảm đến 50%

Chương trình “Xả hàng hè – Đón mùa tựu trường” tại MediaMart kết hợp hai nhu cầu trong cùng một đợt mua sắm: xả giá sâu nhóm sản phẩm mùa hè và tăng ưu đãi cho thiết bị công nghệ phục vụ học tập, làm việc.

Thay vì chỉ tập trung vào một nhóm sản phẩm, chương trình được triển khai trên nhiều ngành hàng thiết yếu. Trong đó, điều hòa có giá từ 4,99 triệu đồng, thiết bị công nghệ được trợ giá tựu trường đến 3 triệu đồng, quạt mát và sản phẩm làm mát có giá từ 199.000 đồng, khách hàng mua theo combo có thể được giảm thêm đến 10%.

Khách hàng có thể lựa chọn thiết bị phổ thông để tối ưu ngân sách hoặc nâng cấp lên sản phẩm cấu hình cao hơn phục vụ nhu cầu sử dụng dài hạn.

Điện lạnh giảm sâu trước thời điểm giao mùa

Nhóm điều hòa tiếp tục là một trong những điểm nhấn của đợt xả hàng. Theo hình ảnh chương trình, điều hòa Casper một chiều Inverter GC-09IB36, công suất 9.000 BTU, có giá ưu đãi 5,19 triệu đồng; Điều hòa Coex một chiều Inverter CA-12IN35, công suất 12.000 BTU, được giới thiệu ở mức 6,49 triệu đồng, giảm 35% so với giá niêm yết.

Thông điệp “Mua một lần – Mát lâu dài – Không phát sinh chi phí” hướng chương trình đến nhóm khách hàng muốn chủ động hoàn thiện giải pháp làm mát cho gia đình, thay vì tiếp tục trì hoãn việc mua sắm khi mùa nóng sắp kết thúc.

Bên cạnh điều hòa, các sản phẩm điện lạnh thiết yếu cũng được đưa vào chương trình với mức giá vô cùng hấp dẫn: Máy giặt Toshiba Inverter 9,5 kg TW-T21BU105UWV(MG) có giá 6,99 triệu đồng; Tủ lạnh Hitachi Inverter bốn cửa HR4N7522DSDXVN, dung tích 466 lít, có giá 18,99 triệu đồng, giảm 19% so với mức giá niêm yết….

Việc xả sâu các sản phẩm điện lạnh cuối hè giúp chương trình tiếp cận nhiều nhu cầu khác nhau. Khách hàng vừa có thể tranh thủ mua sản phẩm mùa hè với mức giá tốt, vừa nâng cấp những thiết bị sử dụng thường xuyên trong gia đình một cách tiết kiệm.

Quạt mát và gia dụng nhỏ có giá rẻ không tưởng

Ở nhóm quạt mát và đồ gia dụng, chương trình tập trung vào các sản phẩm có tần suất sử dụng cao, mức giá dễ tiếp cận và phù hợp với nhiều không gian sống.

Loạt sản phẩm tiêu biểu phải kể đến như: Máy xay đa năng ba cối Philips HR2041/50, công suất 450W, được mở bán với giá 790.000 đồng, giảm 37%; Nồi cơm điện tử Cuckoo CR-1020F/BKWH, dung tích 1,8 lít, có giá 1,49 triệu đồng…

Với nhóm làm mát, quạt cây Mitsubishi LV16RB CY-GY, công suất 47W và sải cánh 40cm, được bán với giá 2,19 triệu đồng; Quạt điều hòa Coex CA-7129, công suất 130W, phù hợp không gian từ 35 đến 50 m², cũng có giá 2,19 triệu đồng, tương ứng mức giảm 38% theo hình ảnh chương trình….

Đây là nhóm sản phẩm phù hợp với khách hàng cần bổ sung thiết bị sử dụng hằng ngày nhưng không muốn dành ngân sách quá lớn. Việc đưa nhiều sản phẩm dưới 3 triệu đồng vào chương trình cũng giúp người mua dễ kết hợp thành bộ thiết bị gia đình trong cùng một lần mua sắm.

Tivi màn hình lớn giảm sâu, giá từ 5,49 triệu đồng

Cùng với nhu cầu giải trí tại nhà, tivi màn hình lớn ngày càng được sử dụng cho học trực tuyến, trình chiếu nội dung, xem tài liệu và kết nối với máy tính. Trong đợt xả hàng lần này, MediaMart đưa vào chương trình nhiều model từ 43 đến 65 inch giá tốt từ các thương hiệu như Skyworth, Coex, Samsung và LG…

TV cho phòng khách nhỏ, phòng ngủ gia đình nổi bật có Smart TV Skyworth 43E6000G kích thước 43 inch có giá 5,49 triệu đồng; Google TV Coex 4K UHD 55UT7002XG kích thước 55 inch với giá 7,99 triệu đồng, giảm 40%....

Trong khi, phòng khách, phòng họp, văn phòng công ty hoặc nhu cầu trình chiếu nội dung trên màn hình lớn có thể lựa chọn Smart TV Samsung 4K 55U8500 Crystal UHD có giá 9,99 triệu đồng; Tivi LG NanoCell 4K UHD AI 65NU855BPSA kích thước 65 inch được giảm còn 13,99 triệu đồng….

Thiết bị công nghệ tiếp sức mùa tựu trường

Bên cạnh các sản phẩm gia đình, nhóm hàng công nghệ được đưa vào chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu chuẩn bị thiết bị trước năm học mới.

Trong đó, laptop là nhóm sản phẩm được nhiều học sinh, sinh viên và phụ huynh quan tâm khi chuẩn bị cho nhu cầu học tập, làm việc và kết nối. Laptop Acer Aspire Lite 15 AL15-46P-R73C, trang bị RAM 8GB và SSD 512GB, có giá 14,39 triệu đồng; MacBook Neo A18 Pro 13 MHFD4SA/A, dung lượng lưu trữ 256GB, được giới thiệu với giá 18,69 triệu đồng…

Việc lựa chọn laptop có RAM từ 8GB và ổ cứng SSD 512GB giúp học sinh, sinh viên có thêm không gian lưu trữ tài liệu và sử dụng các phần mềm văn phòng.

Ở nhóm điện thoại, Samsung Galaxy A07 4G phiên bản 128GB giảm sâu chỉ còn 3,59 triệu đồng; OPPO A6T dung lượng 128GB có giá 6,59 triệu đồng… Không chỉ đáp ứng nhu cầu về giá tốt, các sản phẩm này còn đáp ứng đúng nhu cầu lưu ảnh, video, bài giảng và ứng dụng giải trí phổ biến cho người dùng.

Mua theo combo để tối ưu ngân sách

Ngoài mức giảm trực tiếp trên từng sản phẩm, chương trình còn nhấn mạnh quyền lợi mua theo combo, với mức giảm thêm đến 10%. Chẳng hạn, khách hàng đang cần mua đồng thời nhiều thiết bị như laptop cùng điện thoại, tivi cùng loa, điều hòa cùng quạt hoặc trọn bộ thiết bị điện lạnh cho gia đình… thì đều nhận được thêm ưu đãi mua nhiều giảm nhiều của MediaMart.

Mua theo combo giúp người dùng chủ động hoàn thiện nhu cầu ngay trong một lần mua sắm, đồng thời hạn chế chi phí phát sinh khi phải bổ sung từng sản phẩm sau đó. Đây cũng là cách MediaMart kết nối ưu đãi xả hàng hè với nhu cầu chuẩn bị thiết bị cho mùa tựu trường.

Quý khách hàng có thể tham khảo danh mục và giá bán sản phẩm tại hệ thống siêu thị mediamart.vn, liên hệ hotline 1900 6741 để kiểm tra tình trạng hàng hóa, điều kiện ưu đãi và lịch giao lắp nếu cần.