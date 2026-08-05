Thấy vệt trắng trong mắt con 5 tháng tuổi, mẹ chết lặng khi biết trẻ bị ung thư võng mạc

(VTC News) -

Ôm con đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, người mẹ kể khi con mới được hơn 5 tháng tuổi, chị thấy bé không nhìn và phản ứng với đồ vật như những trẻ cùng tuổi. Đặc biệt, mỗi khi có ánh sáng chiếu vào, trong lòng đen của mắt con xuất hiện một vệt trắng.

Đưa con đi khám, gia đình chết lặng khi nhận chẩn đoán bé mắc u nguyên bào võng mạc cả hai mắt. Mắt phải của trẻ thuộc nhóm E - giai đoạn rất nặng, khả năng bảo tồn hầu như không còn. Mắt trái thuộc nhóm D, cũng tiến triển nhưng vẫn còn cơ hội giữ lại nhãn cầu.

Từ đó, tuổi thơ của bé gắn với bệnh viện, những lần gây mê, truyền hóa chất, laser và kiểm tra đáy mắt. Trẻ trải qua 6 đợt hóa chất toàn thân cùng nhiều lần laser hai mắt.

Thực hiện kỹ thuật khó giữ lại ánh sáng cho bé

Tháng 12/2025, sau thời gian được bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương theo dõi điều trị, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai để phối hợp can thiệp bằng kỹ thuật truyền hóa chất trực tiếp vào động mạch mắt trái, với mục tiêu kiểm soát khối u và bảo tồn nhãn cầu.

PGS.TS Vũ Đăng Lưu cho biết đây là kỹ thuật độ khó rất cao. Mạch máu của trẻ nhỏ, đường tiếp cận động mạch mắt phức tạp nên mọi thao tác đều phải chính xác tuyệt đối và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa như nhãn nhi, ung bướu, nhi khoa, gây mê và điện quang can thiệp.

“Mục tiêu cao nhất vẫn là cứu sống trẻ. Sau đó mới hướng đến giữ lại nhãn cầu và bảo tồn phần thị lực còn lại”, PGS Lưu cho biết trong phối hợp đa mô thức trong điều trị giữa chuyên khoa nhãn nhi, ung bướu, nhi khoa, điện quang chẩn đoán và can thiệp.

Không phải bệnh nhi nào cũng có thể áp dụng kỹ thuật này. Việc điều trị phải căn cứ vào giai đoạn bệnh, mức độ lan rộng của khối u và khả năng bảo tồn an toàn. Với những mắt đã ở giai đoạn quá muộn hoặc có nguy cơ khối u lan rộng, loại bỏ nhãn cầu vẫn là quyết định cần thiết để bảo vệ tính mạng. Tuy nhiên, tổng quan chung đây cũng là phương pháp điều trị tối ưu, giúp bảo tồn tình mạng, thị lực cho trẻ.

Bé được bảo tồn mắt trái nhờ kỹ thuật truyền hóa chất trực tiếp vào động mạch mắt trái

Dù được điều trị tích cực, mắt phải của trẻ tổn thương quá nặng nên các bác sĩ buộc phải cắt bỏ nhãn cầu và lắp mắt giả nhằm loại bỏ hoàn toàn khối u, ngăn nguy cơ lan rộng, bảo vệ tính mạng.

Trong khi đó, mắt trái tiếp tục được điều trị bằng nhiều phương pháp kết hợp, trong đó có truyền hóa chất nội động mạch. Đến nay, khối u được kiểm soát, nhãn cầu được bảo tồn và trẻ vẫn duy trì được khả năng nhìn bằng mắt trái. Bệnh nhi tiếp tục được theo dõi định kỳ bằng khám đáy mắt, siêu âm và chụp cộng hưởng từ để phát hiện sớm nguy cơ tái phát.

Theo PGS.TS Vũ Đăng Lưu, Viện Điện quang chẩn đoán và can thiệp, Bệnh viện Bạch Mai phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương nghiên cứu, triển khai kỹ thuật truyền hóa chất nội động mạch mắt trong điều trị u nguyên bào võng mạc từ năm 2018. Đến nay, nhiều trẻ mắc căn bệnh này đã có cơ hội giữ lại nhãn cầu và một phần thị lực nhờ phương pháp điều trị hiện đại.

Tuy nhiên, vị chuyên gia nhấn mạnh, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi bệnh được phát hiện sớm. Nếu khối u còn khu trú trong nhãn cầu, cơ hội bảo tồn mắt sẽ cao hơn. Ngược lại, khi trẻ đến viện muộn, mắt đã lồi, đau, đỏ kéo dài hoặc khối u lan ra ngoài nhãn cầu, việc điều trị sẽ khó khăn hơn rất nhiều, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo, u nguyên bào võng mạc là khối u ác tính nội nhãn thường gặp nhất ở trẻ em, chủ yếu xuất hiện trước 5 tuổi. Dấu hiệu điển hình là đồng tử trắng - cha mẹ có thể nhận thấy đốm hoặc vệt trắng trong lòng đen mắt trẻ, đặc biệt khi chụp ảnh có đèn flash hoặc ở nơi thiếu sáng. Ngoài ra, trẻ có thể bị lác đột ngột, không nhìn theo ánh sáng, hai mắt phản xạ ánh sáng khác nhau hoặc mắt đỏ, sưng, đau kéo dài.

Theo các chuyên gia, đồng tử trắng không đồng nghĩa chắc chắn trẻ mắc u nguyên bào võng mạc, nhưng đây luôn là dấu hiệu cần được đưa đi khám chuyên khoa càng sớm càng tốt. Phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm không chỉ giúp cứu sống trẻ mà còn mở ra cơ hội giữ lại nhãn cầu và bảo tồn thị lực.