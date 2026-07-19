MediaMart tưng bừng Mega Sale – 'Mua COEX tiết kiệm gấp đôi' giảm đến 50%

(VTC News) -

Không chỉ tập trung vào một nhóm sản phẩm đơn lẻ, chương trình lần này xây dựng ưu đãi theo nhu cầu sử dụng thực tế của từng gia đình với hệ sinh thái Coex.

Hệ sinh thái với thiết bị gia đình đa dạng, từ điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, tivi đến quạt mát, thiết bị nhà bếp…, các sản phẩm được phát triển đồng bộ giúp người tiêu dùng thuận tiện hơn khi mua sắm cho nhà mới, nâng cấp không gian sống hoặc thay thế thiết bị đã cũ, hỏng trong quá trình sử dụng.

Điều hòa Coex giảm sâu, đón hè mát lạnh

Ở nhóm điều hòa, Coex mang đến chương trình khuyến mại cả dòng một chiều và hai chiều Inverter. Mua điều hòa 1 lần, mát dài lâu, không lo phát sinh chi phí, tặng thêm gói vật tư đến 1,4 triệu, miễn phí công lắp, giao hàng nhanh siêu tốc trong 4 giờ.

Cụ thể:

Điều hòa Coex 1 chiều Inverter CA-09IN35 công suất 9.000 BTU đang được bán với mức giá 4,99 triệu đồng, giảm 43% so với mức niêm yết 8,89 triệu đồng. Nếu diện tích phòng lớn hơn, khách hàng có thể chọn sang mẫu Điều hòa Coex 1 chiều Inverter CA-12IN35 công suất 12.000 BTU có giá 6,49 triệu đồng, trong khi Điều hòa Coex 1 chiều Inverter 18.000BTU CA-18IN35 được bán với giá 10,69 triệu đồng.

Nhóm điều hòa hai chiều cũng có mức giá giảm sâu trong Mega Sale lần này, cụ thể: Điều hòa 2 chiều Coex Inverter 9.000 BTU CA-09IN38HP giá chỉ 6,99 triệu đồng; Điều hòa Coex 2 chiều 12.000 BTU CA-12IN38HP giá giảm còn 7,99 triệu đồng; Điều hòa Coex 2 chiều Inverter 18.000 BTU CA-18IN38HP giá giảm sốc còn 12,99 triệu đồng….

Việc phân chia theo nhiều mức công suất giúp người mua dễ cân đối giữa diện tích phòng, nhu cầu sử dụng quanh năm và ngân sách đầu tư ban đầu.

Tủ lạnh Coex giá tốt, bảo quản thực phẩm thông minh

Với nhóm cơ bản, Tủ lạnh Coex mang đến nhiều lựa chọn dung tích và kiểu dáng, đáp ứng nhu cầu bảo quản thực phẩm hằng ngày, đồng thời giúp không gian bếp thêm tiện nghi và hiện đại.

Trong đó, tủ lạnh 2 cửa Inverter Coex RT-4006IS dung tích 181 lít giảm 31% còn 4,69 triệu đồng; tủ lạnh 2 cửa Inverter Coex RT-4009ISW dung tích 267 lít, lấy nước ngoài có giá 6,99 triệu đồng, giảm 26% so với giá bán ban đầu. Mẫu tủ lạnh 2 cửa Inverter Coex RT-4010ISW dung tích 354 lít giảm 43% giá siêu rẻ 8,99 triệu đồng, giảm 43%...

Ở phân khúc tủ lạnh dung tích lớn, đa chức năng, nổi bật phải kể đến: Tủ lạnh Side by Side Inverter Coex RS-4007MIB dung tích 430 lít có giá 9,69 triệu đồng, tương ứng mức giảm 50%; Tủ lạnh side by side Coex Inverter 525 lít RS-4006MIB giá giảm còn 10,49 triệu đồng, cũng giảm 50%.

Trong khi đó, nhóm Multi Door có các lựa chọn như Tủ lạnh Coex Inverter RM-4007MIS 362 lít giá giảm sâu còn …. triệu đồng, Tủ lạnh 4 cửa Inverter Coex RM-4006MSG 474 lít giá …. triệu đồng, Tủ lạnh side by side Coex Inverter 516 lít RM-4013MIBSF giá … triệu đồng….

Sự đa dạng này cho phép người mua lựa chọn theo cả thói quen tích trữ thực phẩm và cả dựa trên số thành viên. Gia đình ít người, đi chợ hằng ngày có thể ưu tiên dung tích vừa phải, trong khi hộ gia đình đông người, mua thực phẩm theo tuần hoặc cần phân chia nhiều khu vực bảo quản có thể cân nhắc tủ nhiều cửa, Side by Side hoặc Multi Door.

Máy giặt Coex giặt sạch trơn, quần áo tinh tươm

Máy giặt Coex mang đến nhiều lựa chọn về kiểu dáng, khối lượng giặt, công nghệ và chương trình vận hành, đáp ứng linh hoạt nhu cầu giặt giũ, chăm sóc quần áo của nhiều gia đình.

Ở nhóm máy giặt lồng đứng, mức giá khởi điểm trong chương trình là 2,99 triệu đồng cho mẫu Coex khối lượng giặt 7,5 kg; mẫu máy giặt lồng đứng 8,5 kg Coex được giảm còn 3,49 triệu đồng; trong khi đó, máy giặt lồng đứng 12,5 kg Coex có giá 4,99 triệu đồng, giảm 44%....

Nhóm máy giặt cửa ngang Inverter cũng nhiều model giảm sâu: Máy giặt lồng ngang Inverter 9,5kg Coex - Công nghệ Inverter vận hành siêu êm, bảo vệ sợi vải, tiết kiệm điện nước tối đa giảm 38% giá cực sốc 5.49 triệu; Máy giặt giặt sấy AI DD Inverter Coex 10,5 kg kết hợp Sấy 7 kg giảm 48% giá sốc 12.99 triệu…

Khối lượng giặt đa dạng trên nhiều loại máy giặt giúp chương trình tiếp cận nhiều nhóm hộ gia đình, từ người sống độc lập đến gia đình đông thành viên. Khi chọn mua, người tiêu dùng nên cân đối khối lượng quần áo thực tế, tần suất giặt và nhu cầu giặt chăn mỏng để tránh chọn máy quá nhỏ hoặc dư thừa công suất.

Tivi Coex màn hình lớn, giá dễ tiếp cận

Nhóm tivi ghi nhận nhiều mức giá giảm sâu từ phân khúc phổ thông đến cao cấp. Coex Android TV 32FH5000Y 32 inch được bán với giá chỉ 3,49 triệu đồng, giảm 50% so với giá bán hiện tịa; Android TV 4K 50inch Coex 50UT7000X có giá 6,49 triệu đồng, Google TV 4K 55 inch Coex 55UT7002XG có giá 8,99 triệu đồng; Google TV 4K 65inch 65UT7002XG 65 inch có giá 9,99 triệu đồng.

Với nhu cầu nâng cấp không gian giải trí, Coex Google TV 70UT7000X 70 inch được ngiảm sâu 45% còn 12,99 triệu đồng; QLED TV 4K 65inch 65QA9000XG giá 13,99 triệu đồng; QLED TV 4K 75inch Coex 75QA9000XG giá 17,99 triệu đồng; một số model đi kèm quà tặng theo điều kiện của chương trình.

Sự xuất hiện đầy đủ các kích thước 55, 65, 70, 75 và 85 inch cho thấy sự phong phú, đa dạng, đa lựa chọn cho người dùng. Tùy vào ngân sách và điều kiện sử dụng thực tế để người mua đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Gia dụng Coex đồng loạt giảm giá, giải nhiệt và tiện bếp

Giải nhiệt mùa hè không thể không nhắc tới các loại quạt mát, từ quạt cây, quạt bàn, quạt tích điện đến quạt điều hòa… loại sản phẩm nào cũng được Coex cân đối và đưa ra mức chi phí hợp lý.

Cụ thể: Quạt điều hòa Coex CA-7129 cho không gian 35–50 m² giảm 38% giá chỉ 2,19 triệu đồng, Quạt cây 5 cánh Coex CF-7121D giảm 26% giá cực sốc 399.000đ; quạt tích điện Coex CF-7115R giá chỉ 1,69 triệu…

Ở nhóm thiết bị nấu, nhiều sản phẩm được giảm đến 50%: Nồi cơm điện tử Coex 0,8 lít giảm sâu giá chỉ 790.000đ; Nồi cơm điện cao tần Coex 1,5 lít giảm 27% giá chỉ 2,69 triệu; Nồi cơm điện tử 1,8 lít Coex giảm 35% giá siêu rẻ 1,29 triệu…

Ngoài ra còn có nồi áp suất, bếp nướng, máy xay, máy vắt cam và ấm siêu tốc ở nhiều mức giá.

Thêm lựa chọn mua sắm theo nhu cầu thực tế

Chương trình “MEGA SALE - MUA COEX TIẾT KIỆM GẤP ĐÔI” tại MediaMart cho thấy chiến lược mở rộng ưu đãi trên toàn bộ hệ sinh thái thiết bị gia đình, thay vì chỉ tập trung vào một vài sản phẩm chủ lực. Từ điều hòa, tủ lạnh, máy giặt đến tivi và đồ bếp, phân khúc giá được chia khá rộng, phù hợp với nhu cầu mua sắm nhiều đối tượng khách hàng.

Khách hàng có thể xem chi tiết chương trình tại https://mediamart.vn/coex-sale, mua sắm trực tiếp tại hệ thống MediaMart hoặc liên hệ tổng đài bán hàng 1900 6788 để được tư vấn về sản phẩm, tồn kho và điều kiện ưu đãi.