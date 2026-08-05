Khởi nghiệp sáng tạo phải tạo ra doanh nghiệp công nghệ cạnh tranh toàn cầu

(VTC News) -

Sáng 4/8, tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Hải Phòng khai mạc Techfest Hải Phòng 2026 với chủ đề “Hội tụ trí tuệ - Vươn khơi đổi mới”.

Thứ trưởng KH&CN Hoàng Minh phát biểu tại lễ khai mạc Techfest Hải Phòng 2026. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng KH&CN Hoàng Minh nhấn mạnh Techfest Hải Phòng 2026 diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai nhiều chủ trương lớn về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo.

Điểm mới của chiến lược là chuyển từ tư duy hỗ trợ các startup sang xây dựng một quốc gia mà đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển của mọi doanh nghiệp, tổ chức và người dân.

Theo Thứ trưởng, mục tiêu cuối cùng của khởi nghiệp sáng tạo là hình thành nhiều doanh nghiệp công nghệ có năng lực cạnh tranh quốc tế, đưa các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm chất lượng cao và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Techfest vì vậy không chỉ là sự kiện thường niên mà còn là nơi kết nối các chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đưa ý tưởng đến với công nghệ, kết quả nghiên cứu đến với thị trường và kết nối startup với nhà đầu tư.

Các doanh nghiệp giới thiệu nhiều sản phẩm, giải pháp công nghệ mới tại Techfest Hải Phòng 2026. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Thứ trưởng Hoàng Minh đánh giá cao việc Hải Phòng lần đầu được xếp trong Top 1.000 hệ sinh thái khởi nghiệp hàng đầu thế giới, đồng thời duy trì nhiều năm nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương và chuyển đổi số.

Bộ KH&CN ghi nhận những nỗ lực của Hải Phòng trong phát triển hơn 200 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và xây dựng các cơ chế hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Thứ trưởng đề nghị Hải Phòng tập trung triển khai sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm xây dựng thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng duyên hải Bắc Bộ; lấy doanh nghiệp làm trung tâm của hệ sinh thái khởi nghiệp; thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu; phát triển hệ sinh thái đầu tư cho khởi nghiệp; phát triển nguồn nhân lực và mở rộng hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh thành công của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cần được đo bằng số công nghệ được thương mại hóa, số doanh nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển thành công và mức đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, thay vì chỉ số lượng sự kiện hay startup được thành lập.

Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức công bố và trao quyết định công nhận Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh cho Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Ứng dụng khoa học - công nghệ Hải Phòng. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình hoàn thiện mạng lưới đổi mới sáng tạo của thành phố.

Nhiều công nghệ nổi bật như AI, Big Data, IoT, Blockchain, công nghệ bán dẫn và robot được giới thiệu tại Techfest Hải Phòng 2026. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Techfest Hải Phòng 2026 diễn ra trong hai ngày 4-5/8 với chuỗi hoạt động gồm triển lãm công nghệ, hội thảo chuyên đề, kết nối đầu tư và hợp tác quốc tế.

Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 125 gian hàng triển lãm trực tiếp và 125 gian hàng số, dự kiến thu hút hơn 3.000 đại biểu tham dự trực tiếp cùng khoảng 10.000 lượt tham gia trực tuyến.

Chương trình còn có sự góp mặt của đại biểu đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản và Thái Lan.

Một trong những điểm nhấn của Techfest năm nay là không gian triển lãm “Hải trình 5 Cảng công nghệ”, trưng bày hơn 1.000 sản phẩm đổi mới sáng tạo tại năm phân khu gồm Global Techport, National Techport, Innovation Port, Heritage Techport và Connectivity Port.

Bên cạnh đó, chương trình còn tổ chức các hội thảo chuyên sâu về thương mại hóa công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kết nối nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn, cùng các hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ, nhân lực và xúc tiến hợp tác giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.