Viettel IDC đạt nhiều giải Vàng, Bạc quốc tế về hạ tầng điện toán

(VTC News) -

Viettel IDC cho biết công ty vừa đạt được các giải thưởng tại Globee Awards for Technology 2026. Các hạng mục đạt giải gồm: Viettel Virtual Private Cloud ở lớp hạ tầng điện toán; Viettel Kubernetes Service ở lớp phát triển và vận hành ứng dụng; Viettel Database Service ở lớp quản trị dữ liệu và hệ thống 9 trung tâm dữ liệu ở lớp hạ tầng vận hành.

Trong đó, các dịch vụ Viettel Virtual Private Cloud, Viettel Kubernetes Service và hệ thống trung tâm dữ liệu đều đạt hạng Vàng, đồng thời là “Best of Category” - sản phẩm xuất sắc nhất trong từng hạng mục, vượt qua nhiều đề cử từ các doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ trên toàn cầu. Bên cạnh đó, Viettel Database Service nhận giải Bạc.

Các giải thưởng tại Globee Awards. (Ảnh: Viettel IDC)

Thành tựu này không chỉ ghi nhận chất lượng của từng sản phẩm, dịch vụ riêng lẻ mà còn phản ánh kiến trúc hạ tầng số toàn diện của Viettel IDC. Đây cũng là nền tảng giúp các khách hàng doanh nghiệp triển khai ứng dụng nhanh hơn, vận hành ổn định, bảo vệ dữ liệu hiệu quả và sẵn sàng mở rộng trong dài hạn.

Ông Lê Bá Tân, Tổng Giám đốc Viettel IDC, cho biết: “Mục tiêu của Viettel IDC không phải là đưa ra nhiều dịch vụ riêng biệt, mà là giúp khách hàng giải quyết trọn vẹn bài toán hạ tầng số. Từ khả năng kiểm soát dữ liệu, triển khai ứng dụng đến vận hành an toàn và sử dụng năng lượng hiệu quả, mỗi lớp dịch vụ đều phải tạo ra một giá trị đo lường được cho hoạt động kinh doanh”.

Với tổng cộng 8 giải thưởng ở các lĩnh vực Cloud, Data Center, An toàn thông tin và Phát triển bền vững (ESG), Viettel IDC cho thấy một hệ sinh thái dịch vụ được phát triển theo hướng đồng bộ. (Ảnh: Viettel IDC)

Bốn giải Globee nằm trong chuỗi 8 giải thưởng quốc tế Viettel IDC đạt được trong nửa đầu năm 2026. Bên cạnh Cloud và Trung tâm dữ liệu, doanh nghiệp cũng nhận nhiều giải ở lĩnh vực An toàn thông tin và Phát triển bền vững - hai trụ cột quan trọng giúp hoàn thiện một hệ sinh thái số vững mạnh.

Tại Cybersecurity Excellence Awards, Viettel IDC giành 3 giải Vàng nhờ năng lực bảo vệ toàn diện. Cụ thể, danh hiệu Nhà cung cấp dịch vụ bảo mật được quản lý của năm (MSSP of the Year) và Đội ngũ kiểm thử xâm nhập của năm (Pentest Team of the Year) là minh chứng cho trình độ của đội ngũ chuyên gia đã giúp hàng nghìn doanh nghiệp chủ động phát hiện rủi ro và ứng phó với sự cố an toàn thông tin.

Dịch vụ Viettel Cloud Web Application Firewall (CWAF) được vinh danh ở hạng mục Bảo mật ứng dụng web, khẳng định hiệu quả thực tế trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công phổ biến, bảo vệ tối đa hiệu năng vận hành cho các ứng dụng trực tuyến.

Trung tâm dữ liệu xanh và hạ tầng số bền vững của Viettel IDC. (Ảnh: Viettel IDC)

Giải Vàng CSR & ESG Leadership - Doanh nghiệp Tiên phong tại Global CSR & ESG Awards 2026 ghi nhận định hướng chiến lược của doanh nghiệp khi hiện thực hóa cam kết ESG, kiến tạo những trung tâm dữ liệu xanh và hạ tầng số thân thiện với môi trường, thiết lập mô hình tăng trưởng cân bằng giữa hiệu quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Viettel IDC cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào các nền tảng Cloud phục vụ ứng dụng AI, phát triển dịch vụ quản trị dữ liệu, mở rộng hệ sinh thái an toàn thông tin và nâng cao hiệu quả năng lượng của hệ thống trung tâm dữ liệu.