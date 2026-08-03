Công nghệ 3/8: Người mua MacBook Air phải chờ đến tháng 9 vì thiếu chip

(VTC News) -

MacBook Air khan hàng vì thiếu chip

Theo Bloomberg, tình trạng thiếu hụt chip nhớ toàn cầu đang tác động trực tiếp đến dòng MacBook Air - sản phẩm phổ biến nhất của Apple. Nguyên nhân chính là nhu cầu khổng lồ từ các công ty AI, khiến nguồn cung bộ nhớ bị thắt chặt hơn bao giờ hết.

Mẫu MacBook Air của Apple. (Ảnh: Apple)

Bloomberg cho biết, trước đó Apple đã gặp khó khăn với các dòng máy như Mac mini và Mac Studio, nhưng nay MacBook Air cũng rơi vào tình trạng khan hàng. Người mua phải chờ đến cuối tháng 8, thậm chí sang tháng 9 mới có thể nhận máy, đặc biệt với các cấu hình cao cấp.

Để ứng phó, Apple đã tăng giá và tìm nguồn cung từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Đồng thời, công ty trì hoãn chương trình khuyến mãi mùa tựu trường và tập trung quảng bá dòng MacBook Pro cơ bản. Đây là lần đầu tiên Apple phải cảnh báo rõ ràng: “MacBook Air subject to availability - MacBook Air tùy thuộc vào tình trạng sẵn có.”

“Xa lộ 4 làn” cho ánh sáng trên chip quang tử

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa tạo ra một cấu trúc quang tử mới cho phép ánh sáng di chuyển như trên “xa lộ 4 làn” ngay bên trong một chip quang tử. Thành tựu này giúp truyền tải bốn tín hiệu vi sóng độc lập song song, mở ra khả năng chế tạo chip nhỏ gọn, hiệu quả và mật độ cao hơn cho công nghệ truyền thông và máy tính quang học.

Mô phỏng chip quang tử với cấu trúc tổ ong dẫn ánh sáng. (Ảnh: Interesting Engineering)

Thiết kế dựa trên mạng tinh thể tổ ong từ các thanh nam châm, cho phép ánh sáng chia thành những “thung lũng” khác nhau, hoạt động như các làn đường riêng biệt. Mỗi vùng vừa dẫn tín hiệu của mình vừa ngăn tín hiệu ngược chiều từ vùng lân cận, tạo nên hệ thống dẫn sóng bền vững mà không cần lớp cách điện truyền thống.

Thử nghiệm cho thấy tín hiệu vẫn ổn định ngay cả khi cấu trúc bị biến dạng, đạt hiệu suất sử dụng không gian 100%. Dù mới dừng ở mức vi sóng, nghiên cứu này mở ra hướng đi mới cho việc phát triển chip quang tử ở tần số quang học, hứa hẹn thúc đẩy các ứng dụng trong truyền thông, điện toán lượng tử và thiết bị quang học thế hệ tiếp theo.

Giá Xbox tăng mạnh tại châu Âu và Anh

Microsoft vừa công bố mức tăng giá mới cho các dòng Xbox tại thị trường EU và Anh, với mức tăng lên tới 200 euro hoặc 170 bảng Anh. Đây là đợt điều chỉnh giá thứ ba kể từ tháng 5/2025, phản ánh tác động nặng nề từ tình trạng thiếu hụt RAM và bộ nhớ do nhu cầu khổng lồ từ ngành AI.

Máy Xbox Series trưng bày. (Ảnh: TheVerge)

Mẫu Xbox Series X 1TB có ổ đĩa nay tăng hơn 30%, từ 599,99 euro lên 799,99 euro. Trong khi đó, Xbox Series S 512GB tăng hơn 43%, từ 349,99 euro lên 499,99 euro. Các phiên bản khác như Series S 1TB và Series X Digital cũng đều ghi nhận mức tăng tương tự, khiến người dùng khó tiếp cận hơn.

Đáng chú ý, mẫu Xbox Series X 2TB đã bị ngừng sản xuất do khủng hoảng lưu trữ. Đây là lần đầu tiên giá Xbox vượt xa mức khởi điểm 499,99 USD khi ra mắt năm 2020, cho thấy thách thức lớn mà Microsoft phải đối mặt trong cuộc cạnh tranh với Sony và các đối thủ khác.