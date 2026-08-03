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Từng bị gia đình lo vì chọn ngành 'lạ', nữ sinh 2K4 chứng minh sau 4 năm

(VTC News) -

Vượt nghi ngại gia đình, Trần Lan Anh kiên định theo đuổi đam mê, tốt nghiệp loại Giỏi - Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (ĐHQGHN) với nhiều dấu ấn.

“Em không chứng minh lựa chọn của mình bằng lời nói, mà bằng kết quả sau bốn năm đại học”. Đó là cách Trần Lan Anh (SN 2004, quê Ninh Bình) nhìn lại hành trình của mình sau khi tốt nghiệp loại giỏi tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội. Ít ai biết rằng, phía sau thành quả ấy là quyết định từng khiến gia đình lo lắng vì cô chọn theo đuổi ngành học còn khá mới.

Ngay từ khi còn học tại Trường THPT A Phủ Lý, Lan Anh đã yêu thích báo chí, truyền thông thông qua các câu lạc bộ và công việc quản trị fanpage của trường. Vì vậy, khi đăng ký xét tuyển đại học năm 2022, cô định hướng theo đuổi ngành báo chí, đăng ký nguyện vọng 1 ngành Báo chí vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Tuy nhiên, bước ngoặt lại đến vào ngày chót điều chỉnh nguyện vọng. Do gặp trục trặc khi đăng ký trên điện thoại, Lan Anh sang nhà bạn để sử dụng máy tính và tình cờ biết đến các ngành đào tạo của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (khi đó là Khoa Các khoa học Liên ngành) - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ấn tượng và mong muốn trở thành sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội, cô quyết định bổ sung thêm nguyện vọng 2 vào ngành Quản trị thương hiệu 2 và đăng ký thêm một nguyện vọng 3 vào ngành Quản lý Giải trí và Sự kiện vào Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật. Kết quả, Lan Anh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2, mà đỗ nguyện vọng 3 - trở thành sinh viên ngành Quản lý Giải trí và Sự kiện. Khi đó, quyết định của cô không nhận được sự đồng thuận hoàn toàn từ gia đình.

Theo Lan Anh, bố mẹ mong muốn con gái lựa chọn một nghề nghiệp ổn định, trong khi lĩnh vực quản lý giải trí và sự kiện còn khá mới, khiến nhiều người chưa hình dung rõ cơ hội việc làm.

Thay vì để những hoài nghi trở thành áp lực, Lan Anh lựa chọn trả lời bằng hành động. Ngay từ năm nhất, cô ứng cử làm cán bộ lớp, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, câu lạc bộ và các dự án thực tế nhằm tích lũy kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng. Song song với đó, nữ sinh xây dựng phương pháp học tập phù hợp. Cô tập trung tiếp thu kiến thức ngay trên lớp để dành thời gian còn lại cho các hoạt động trải nghiệm và công việc chuyên môn. “Việc phân chia rõ thời gian giữa học tập và hoạt động giúp em vừa duy trì kết quả học tập, vừa phát triển kỹ năng mềm và kinh nghiệm thực tiễn”, Lan Anh chia sẻ.

Sau bốn năm, những nỗ lực ấy được ghi nhận bằng tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi cùng nhiều thành tích trong học tập và hoạt động phong trào. Lan Anh vinh dự nhận bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên cấp Thành đoàn Hà Nội, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội các năm 2023, 2024, 2025. Năm 2024, cô nhận Bằng khen, Giấy khen về thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Tình nguyện Mùa hè xanh năm 2024 của Hội sinh viên thành phố Hà Nội. Nữ sinh nhận trao danh hiệu “Ngôi sao xanh” cấp Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024; ba năm liên tiếp đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật; danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2024-2025.

Ngoài ra, nữ sinh giành giải Nhì cuộc thi “Khởi nghiệp trong nền kinh tế sáng tạo”, giải Nhất cuộc thi “Trình diễn di sản” trong khuôn khổ Giải chạy Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2024, giải Khuyến khích cuộc thi “Sân khấu hóa bảo vệ môi trường” của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhìn lại chặng đường đại học, Lan Anh cho rằng điều giá trị nhất không chỉ là những danh hiệu mà còn là sự trưởng thành trong tư duy. 

Theo cô, lĩnh vực công nghiệp văn hóa đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức về văn hóa, nghệ thuật, truyền thông, quản lý và kinh doanh để tạo nên những sản phẩm, dự án có giá trị. “Em rèn luyện cho mình bản lĩnh dám dấn thân, tinh thần cống hiến và không ngừng sáng tạo. Em mong muốn mang tư duy đổi mới cùng niềm cảm hứng với nghệ thuật vào những dự án mình tham gia”, Lan Anh nói.

Sau khi tốt nghiệp, nữ sinh dự định tiếp tục học tập, bổ sung kiến thức chuyên sâu về công nghiệp văn hóa, quản lý và kinh doanh để phát triển trong lĩnh vực quản lý giải trí và sự kiện. 

Gửi lời nhắn tới các bạn trẻ đang đứng trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp, Lan Anh cho rằng điều quan trọng nhất là dám hành động. “Nếu đã chọn đúng hướng đi hay chưa may mắn chọn đúng, hãy dám thử, dám làm và biến những dự định thành hiện thực sớm nhất có thể. Tuổi trẻ là giai đoạn được phép sai và cũng là lúc thuận lợi nhất để sửa sai. Khi có đủ trải nghiệm, các bạn sẽ biết mình thực sự cần gì và nên làm gì trong tương lai”. Với nữ sinh, 4 năm đại học không chỉ là những thành tích mà là hành trình chứng minh rằng sự kiên định với lựa chọn của bản thân với niềm tin “nếu đi cùng nỗ lực và tinh thần dấn thân, sẽ tạo nên những thành quả xứng đáng”.

 

Lệ Thu
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