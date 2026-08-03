Câu đố đơn giản mà 90% người trả lời sai: Cá gì mãi béo tròn xưa nay?

(VTC News) -

Hình ảnh một cảnh quê yên bình, dòng sông xanh ngắt với người ngư dân đang vội vã cất lưới và những chú cá vàng ươm, thân hình bầu bĩnh, bơi lội tung tăng gợi ý cho chúng ta điều gì?

Tâm điểm của bức tranh này chính là câu hỏi ‘Cá gì cứ mãi béo tròn xưa nay’. Đây không chỉ đơn thuần là một câu hỏi về hình dáng mà còn có thể là lối chơi chữ đầy thông minh và hài hước.

Liệu đó có phải là loài cá thực tế hay là một tên gọi khác trong đời sống mà chúng ta vẫn thường sử dụng? Bạn cần phải suy nghĩ thật kỹ, đừng để hình ảnh những chú cá vàng mập mạp đánh lừa nhé!

Hãy dành chút thời gian suy nghĩ trước khi bạn tìm đến đáp án. Đôi khi, câu trả lời lại nằm ở ngay trước mắt bạn đấy.

Cá gì cứ mãi béo tròn xưa nay? ( Ảnh minh họa )

Đừng vội nản lòng bởi câu đố từ ngữ này. Hãy chia sẻ ngay câu đố này với bạn bè hoặc người thân để xem ai là người thông minh và nhanh trí nhất phá giải được nghịch lý thú vị này nhé. Bạn có câu trả lời nào chưa? Hãy suy nghĩ thật kỹ và chia sẻ đáp án của mình xem có chính xác không nhé.

Nếu đã nghĩ ra đáp án, đừng quên để lại câu trả lời của bạn ở phần bình luận nhé! Chuyên mục Hỏi đáp sẽ tiếp tục mang đến nhiều thử thách thú vị giúp bạn luyện tư duy và khả năng suy luận mỗi ngày.