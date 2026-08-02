Video cận cảnh cháy phà ở Indonesia, ít nhất 5 người thiệt mạng

(VTC News) -

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 41 người mất tích sau vụ cháy phà gần đảo Indonesia. (Nguồn: Times of India)

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn đang khẩn trương triển khai hoạt động cứu hộ những người rơi xuống biển sau vụ hỏa hoạn xảy ra trên chiếc phà chở khoảng 250 người.

Nhà chức trách Indonesia điều động 9 tàu để sơ tán hành khách và thủy thủ đoàn trên phà chở khách Mutiara Sentosa 2 sau khi phương tiện này bốc cháy ngoài khơi huyện Sumenep, tỉnh Đông Java, vào sáng 2/8.

Người phát ngôn cảnh sát Sumenep, Widiarti, cho biết chiếc phà đang trên hành trình từ cảng Tanjung Perak ở thành phố Surabaya đến Makassar thì xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy xảy ra tại khu vực cách đảo Sapudi khoảng 19 hải lý về phía bắc, thuộc vùng biển ngoài khơi Sumenep.

“Chín tàu được điều động để thực hiện công tác sơ tán”, bà Widiarti cho biết.

Theo bà Widiarti, các phương tiện được huy động tham gia chiến dịch cứu hộ gồm tàu cứu nạn KN SAR 249 Permadi, tàu cứu hộ của Văn phòng Tìm kiếm và Cứu nạn Surabaya, tàu của Trạm SAR Sumenep, tàu của Cảng vụ Surabaya, tàu của Hệ thống Dịch vụ Điều phối Giao thông Hàng hải (VTS) Surabaya, tàu của SROP Kalianget, tàu của KSOP Kalianget, tàu Meratur Project 3 và tàu kéo TB Hasnur 26.

Ít nhất 5 người thiệt mạng, 41 người mất tích sau vụ cháy phà gần đảo Indonesia. (Nguồn: Times of India)

Bên cạnh việc điều động các phương tiện, Trạm SAR Sumenep cũng cử lực lượng cứu nạn đến hiện trường để hỗ trợ sơ tán hành khách và thủy thủ đoàn. Cảnh sát từ các đơn vị lân cận cũng được huy động để phối hợp cùng lực lượng cứu hộ.

Theo nhà chức trách, Mutiara Sentosa 2 chở khoảng 250 người, bao gồm hành khách và thành viên thủy thủ đoàn. Đơn vị Cảnh sát Đường thủy và Hàng không Sumenep cho biết lực lượng này từng tham gia xử lý nhiều vụ tai nạn hàng hải và cháy tàu trong khu vực.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm 41 người còn mất tích và hỗ trợ các nạn nhân sau khi họ được đưa khỏi hiện trường.