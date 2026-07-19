Khói cháy rừng bao phủ miền đông nước Mỹ, chung kết World Cup có thể bị ảnh hưởng

(VTC News) -

Các vụ cháy rừng ở Canada khiến khói lan sang bên kia biên giới. Người dân tại thành phố New York và thủ đô Washington cùng vùng Trung Tây nước Mỹ được khuyến cáo nên ở trong nhà, do chất lượng không khí xuống mức nguy hiểm.

Theo số liệu từ công ty theo dõi chất lượng không khí IQAir, khói bụi khiến thành phố New York trở thành thành phố ô nhiễm nhất thế giới, tiếp theo là Toronto và thủ đô Washington.

Khói cay nồng bao phủ bầu trời New York, Mỹ hôm 17/7. (Ảnh: Getty)

Trận đấu tâm điểm của World Cup giữa Argentina và Tây Ban Nha sẽ diễn ra vào 19/7 tại sân vận động ngoài trời nằm bên kia sông đối diện Manhattan, nơi đường chân trời bị che khuất bởi khói dày đặc và mọi người đều đeo khẩu trang khi ở ngoài trời.

Cố vấn của Nhà Trắng trong chiến dịch tổ chức World Cup 2026 Andrew Giuliani cho biết, trong cuộc họp báo rằng các nhà tổ chức giải đấu đang "theo dõi sát sao".

Mọi người đang kỳ vọng sẽ có sự giảm nhẹ phần nào nhờ những cơn bão lớn đổ bộ vào thành phố New York vào 18/7, có thể cuốn trôi một phần khói bụi. Tuy nhiên, hiện tượng này cũng có nguy cơ gây ra lũ quét và gió mạnh nguy hiểm.

Thị trưởng thành phố New York Zohran Mamdani kêu gọi người dân ở trong nhà và tránh đi lại. “Dự báo sẽ có giông bão mang theo gió mạnh đủ để làm đổ cây cối và đường dây điện cùng với mưa lớn có thể gây lũ quét", ông Mamdani viết trên X.

Trong khi đó, Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) thông tin: "Khói sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực này cho đến chiều nay".

Tại Washington, chất lượng không khí cũng được cảnh báo "không tốt cho sức khỏe của nhóm dễ bị tổn thương", bao gồm trẻ em và người cao tuổi. Chính quyền kêu gọi người dân hạn chế thời gian ở ngoài trời.

Tính đến sáng 18/7, có hơn 950 vụ cháy rừng đang hoành hành khắp Canada. Tổng thống Mỹ Donald Trump đổ lỗi cho Canada về tình trạng ô nhiễm khói, đe dọa áp đặt thêm thuế quan và cáo buộc nước láng giềng phía bắc "cố tình tắc trách", vì "không bảo trì đúng cách" khu rừng của mình.

Thủ hiến Ontario Doug Ford lên án những cáo buộc này là đáng xấu hổ và "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Đồng thời, ông Ford nhấn mạnh đội cứu hộ Canada thường xuyên được điều động đến các bang của Mỹ để hỗ trợ chữa cháy rừng và hoạt động khẩn cấp khác.

“Các ông không nên lên tiếng đe dọa và chỉ trích nhau, bởi vì đoán xem một ngày nào đó, đến lượt các ông cũng sẽ phải chịu hậu quả. Chúng tôi sẽ không ngần ngại đến đó để hỗ trợ những người hàng xóm của mình, điều mà chúng tôi nên làm”, ông Ford nói.