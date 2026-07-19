Chung kết World Cup gợi nhớ ác mộng đen tối nhất sự nghiệp Messi

(VTC News) -

Trận chung kết World Cup 2026 giữa Argentina và Tây Ban Nha diễn ra lúc 2h ngày 20/7 (theo giờ Việt Nam). Sân MetLife ở New Jersey (Mỹ) một lần nữa chứng kiến hành trình đặc biệt của Lionel Messi, ngôi sao sáng nhất giải đấu năm nay. Đây cũng là nơi đội trưởng Argentina từng trải qua một trong những khoảnh khắc đau khổ nhất sự nghiệp cách đây 10 năm.

Ngược dòng thời gian về năm 2016, Lionel Messi cùng Argentina bước vào trận chung kết Copa America gặp đội tuyển Chile. Cuộc đọ sức này cũng diễn ra trên chính sân MetLife.

Messi trở lại sân MetLife - nơi anh từng thất bại và từ bỏ. (Ảnh: Reuters)

Argentina hòa Chile 0-0 sau 120 phút thi đấu. Messi đá hỏng ngay ở lượt sút đầu tiên của loạt luân lưu, khiến đội bóng quê nhà thất bại với tỷ số 2-4.

Đó là lần thứ ba liên tiếp Argentina thất bại trong một trận chung kết chỉ trong vòng ba năm. Họ thua Đức ở chung kết World Cup 2014, sau đó hai lần liên tiếp thất bại trước Chile tại chung kết Copa America 2015 và 2016.

Chỉ ít phút sau khi cuộc đọ sức kết thúc, Lionel Messi gây sốc khi tuyên bố: "Đội tuyển quốc gia đã kết thúc với tôi. 4 trận chung kết đều thua. Có lẽ, những trận chung kết trong màu áo Argentina không dành cho tôi. Tôi đã quyết định rồi. Tôi cảm thấy thực sự quá đau khổ khi điều đó lại lặp lại. Tôi đã đá hỏng quả 11m của mình, một quả phạt đền cực kỳ quan trọng”.

Hai tháng sau, đích thân tân HLV trưởng đội tuyển Argentina Edgardo Bauza đến Barcelona để thuyết phục Messi. Ngôi sao sinh năm 1987 thay đổi quyết định và trở lại đội tuyển quốc gia.

Đây có thể xem là bước đi lịch sử, làm thay đổi toàn bộ tương lai của chính Messi và đội tuyển Argentina. Kể từ đó, Messi giúp Argentina hai lần vô địch Copa America vào các năm 2021 và 2024, đăng quang World Cup 2022 và hiện đứng trước cơ hội tiếp tục giành chức vô địch World Cup 2026.

Mười năm sau ngày đau khổ tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia, Messi trở lại chính sân MetLife để thi đấu một trận chung kết khác. Lần này, anh bước vào trận đấu với vị thế nhà đương kim vô địch thế giới và là thủ lĩnh của tập thể đã liên tiếp chinh phục những danh hiệu lớn.

Sân MetLife nằm ở thành phố East Rutherford, bang New Jersey, Mỹ, gần thành phố New York. Đây là một trong những địa điểm quan trọng nhất của World Cup 2026.

MetLife là sân nhà của hai đội bóng bầu dục New York Giants và New York Jets, có sức chứa hơn 82.000 chỗ ngồi. Trong hệ thống tên gọi tại World Cup 2026, FIFA gọi địa điểm này là New York New Jersey Stadium do các quy định liên quan đến tài trợ và thương hiệu.