HLV Tuchel thay người khó hiểu khiến cầu thủ Anh bối rối, Argentina cũng bất ngờ

(VTC News) -

Không chỉ giới chuyên môn, chính cầu thủ của Anh và Argentina cũng bất ngờ trước cách huấn luyện viên Thomas Tuchel điều chỉnh chiến thuật trong trận bán kết World Cup 2026. Theo tờ Telegraph, một số thành viên đội tuyển Anh không hiểu vì sao đội nhà không tiếp tục tấn công khi Argentina đang để lộ khoảng trống. Tờ Independent cho biết đội tuyển Argentina chỉ lo ngại tốc độ của Bukayo Saka và Noni Madueke, nhưng hai cầu thủ này không được đối thủ sử dụng.

Trong trận đấu tại Atlanta (Georgia, Mỹ), đội tuyển Anh vượt lên dẫn trước ở phút 55 khi Anthony Gordon đón đường chuyền của Morgan Rogers và đánh bại Emiliano Martinez. Tại thời điểm đó, đội bóng của huấn luyện viên Thomas Tuchel thực hiện pressing (gây sức ép khi đối thủ có bóng) hiệu quả, thắng nhiều pha tranh chấp và tạo ra mối đe dọa rõ rệt bằng tốc độ ở hai biên.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel đưa ra chiến thuật khiến các cầu thủ Anh bối rối. (Ảnh: AP)

Theo Telegraph, trong nội bộ tuyển Anh khi đó xuất hiện niềm tin rằng Argentina “có thể bị đánh bại” sau bàn mở tỷ số. Các cầu thủ cho rằng đối thủ sẽ phải dâng cao, qua đó để lộ khoảng trống cho những phương án phản công tốc độ. Tuy nhiên, Tuchel lựa chọn hướng đi ngược lại dù ông khẳng định ý định khi thay người là để yêu cầu đội nhà dâng cao nhiều hơn.

Đến phút 72, ông rút Gordon, cầu thủ ghi bàn và cũng là một trong những điểm thoát bóng quan trọng nhất, để đưa trung vệ Ezri Konsa vào sân. Đội tuyển Anh chuyển sang hàng thủ năm người và lùi đội hình về gần vòng cấm Jordan Pickford.

Mười phút sau, Tuchel tiếp tục đưa Dan Burn và Nico O’Reilly vào thay Reece James cùng Declan Rice. Với các điều chỉnh này, đội tuyển Anh mất thêm một tiền vệ có khả năng tranh chấp và đưa bóng lên phía trước, trong khi số lượng cầu thủ phòng ngự trên sân tăng đáng kể.

Một số cầu thủ Anh được cho là sửng sốt trước lựa chọn của huấn luyện viên. Họ tin rằng Argentina dễ tổn thương trước những đợt phản công tốc độ, nhưng Saka, Madueke và Ollie Watkins đều không được sử dụng. Marcus Rashford và Ivan Toney chỉ được tung vào sân khi cục diện đã gần như không thể cứu vãn.

Quyết định thay Rice bằng một hậu vệ cũng trở thành điểm gây tranh luận. Enzo Fernandez sau đó có khoảng trống ở đúng khu vực một tiền vệ phòng ngự thường kiểm soát, trước khi tung cú sút xa ghi bàn gỡ hòa ở phút 85.

Điều đáng chú ý là các cầu thủ Argentina cũng bất ngờ với cách tuyển Anh phản ứng sau khi dẫn bàn. Theo The Independent, ban huấn luyện Argentina đã chuẩn bị cho khả năng Tuchel tung Saka hoặc Madueke vào sân. Lionel Scaloni cùng các cộng sự hiểu rằng điểm yếu lớn nhất của Argentina xuất hiện khi đội hình bị kéo giãn và phải đối mặt với những cầu thủ có tốc độ khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự.

Sau bàn thắng của Gordon, một số cầu thủ Argentina thực sự lo ngại kịch bản này. Họ cho rằng tuyển Anh có thể tung thêm cầu thủ chạy cánh, buộc Argentina phải thận trọng mỗi khi đưa quân lên tấn công.

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Tuy nhiên, nỗi lo ấy dần biến mất khi đội bóng của Tuchel lùi ngày càng sâu. Đến thời điểm nghỉ uống nước lần thứ hai, ban huấn luyện Argentina vẫn chờ Saka hoặc Madueke xuất hiện. Thay vào đó, họ chứng kiến tuyển Anh chuẩn bị đưa thêm các cầu thủ thiên về phòng ngự vào sân. Cách điều chỉnh của Tuchel giúp Scaloni mạnh dạn thay đổi kế hoạch. Huấn luyện viên Argentina nhận ra ông không còn cần giữ một hậu vệ trái chuyên trách để đối phó tốc độ của tuyển Anh.

Scaloni đưa Lautaro Martinez vào thay hậu vệ trái Nicolas Tagliafico. Nico Gonzalez, cầu thủ tấn công được tung vào sân trước đó, lùi xuống đảm nhiệm vị trí hậu vệ trái. Argentina chấp nhận mạo hiểm, tăng quân số phía trước vì biết đối thủ gần như không còn khả năng phản công.

Lựa chọn ấy tạo ra khác biệt. Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn ở phút 90+2 từ quả tạt bằng chân phải của Lionel Messi, giúp Argentina hoàn tất màn ngược dòng 2-1.

Trong khoảng thời gian từ bàn mở tỷ số của Gordon đến bàn thắng quyết định của Lautaro, tuyển Anh chỉ kiểm soát bóng 12%. Đội bóng áo trắng liên tục phá bóng nhưng không thể duy trì quyền kiểm soát hoặc buộc Argentina phải lùi lại.

Các quyết định chiến thuật của Tuchel trở thành chủ đề được cầu thủ Argentina bàn luận trong lúc ăn mừng. Họ đặc biệt ngạc nhiên khi tuyển Anh chuyển sang hàng thủ năm người quá sớm, đồng thời không sử dụng Saka và Madueke dù đây là những phương án có thể khai thác điểm yếu của Argentina.

Tuchel khẳng định ông tăng cường hậu vệ vì tuyển Anh để lộ khoảng trống, thua các tình huống bóng bổng và phải chịu quá nhiều quả tạt. Nhà cầm quân người Đức nhận trách nhiệm nhưng tuyên bố không hối tiếc về quyết định của mình.