Thua ngược Argentina, HLV Tuchel không nhận sai: Đội Anh đá hay, không hối tiếc

(VTC News) -

Huấn luyện viên Thomas Tuchel không thừa nhận sai lầm về chiến thuật khiến đội tuyển Anh thua ngược Argentina 1-2 ở bán kết World Cup 2026. Nhà cầm quân người Đức thậm chí nhận định tuyển Anh có thể đã chơi trận hay nhất trong hoàn cảnh phải đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới.

“Tôi phải đưa ra quyết định. Tôi cần phân tích lại trận đấu và tôi nhận trách nhiệm. Tôi không hối tiếc. Đội bóng đã cống hiến tất cả và chúng tôi ở rất gần chiến thắng. Tuyển Anh xứng đáng dẫn 1-0. Có thể đây là trận đấu hay nhất của chúng tôi trong hoàn cảnh như vậy. Không có gì phải hối tiếc”, nhà cầm quân 52 tuổi nhấn mạnh.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel. (Ảnh: Reuters)

Đội tuyển Anh vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Gordon nhưng không duy trì được thế trận chủ động. Trong khoảng thời gian từ bàn mở tỷ số đến khi Enzo Fernandez gỡ hòa, đội bóng của Tuchel chỉ kiểm soát bóng 12%.

Argentina liên tục đẩy cao đội hình, đưa bóng ra hai biên và thực hiện nhiều quả tạt vào vòng cấm. Trước sức ép của đối thủ, Tuchel tăng cường nhân sự phòng ngự và chuyển sang hệ thống có năm hậu vệ nhưng rồi vẫn thủng lưới 2 bàn trong vòng 6 phút ở cuối trận đấu.

Tuchel thừa nhận trách nhiệm thuộc về huấn luyện viên nhưng không đồng tình với quan điểm cho rằng những thay đổi của ông khiến tuyển Anh đánh mất thế trận. “Nếu mọi chuyện không diễn ra tốt đẹp, người ta rất dễ nói rằng quyết định đó là sai”, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Anh trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

Ông Tuchel giải thích thêm: “Ngay sau khi ghi bàn, tuyển Anh lập tức để đối phương tạo ra cơ hội. Chúng tôi quyết định chuyển sang hàng thủ năm người vì có quá nhiều khoảng trống. Ngay sau bàn thắng, khi chúng tôi chưa thay người, đội tuyển Anh đã để đối phương thực hiện quá nhiều quả tạt và tạo ra quá nhiều cơ hội. Chúng tôi cố gắng giúp đội bóng, nhưng trách nhiệm vẫn thuộc về huấn luyện viên.

Chúng tôi không thể thoát ra. Tất nhiên, toàn đội muốn tìm kiếm bàn thắng thứ hai, nhưng tôi không cảm thấy một sự thay đổi thiên về tấn công có thể giúp ích trong tình thế đó. “Chúng tôi vẫn chơi với hệ thống 4-4-2 nhưng trở nên thụ động, không thể giành lại bóng và cũng không thể giữ bóng. Đó không phải vấn đề về cấu trúc đội hình”.

Video: Khoảnh khắc Argentina ghi bàn quyết định

Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh tuyển Anh chưa thực hiện bất kỳ sự điều chỉnh nào trong thời gian đầu sau bàn mở tỷ số. Dù vậy, cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn khi Argentina tăng cường sức ép.

“Chúng tôi không thay đổi gì sau bàn thắng nhưng trận đấu chuyển sang một hướng hoàn toàn khác. Tôi hiểu những cuộc tranh luận này sẽ xuất hiện. Sau trận đấu, các huấn luyện viên khác luôn biết phương án nào tốt hơn”, Tuchel nói.

Argentina gỡ hòa ở phút 85 bằng cú sút xa của Enzo Fernandez. Đến phút 90+2, Lautaro Martinez đánh đầu ghi bàn giúp đội đương kim vô địch thế giới hoàn tất màn ngược dòng. Tuchel chỉ đưa Marcus Rashford và Ivan Toney vào sân trong thời gian bù giờ. Khi đó, tuyển Anh không còn đủ thời gian để tạo ra sự thay đổi.

Dù bị đặt câu hỏi về thời điểm và cách sử dụng nhân sự, Tuchel khẳng định ông phải đưa ra quyết định dựa trên diễn biến thực tế trên sân.