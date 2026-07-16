Kiến tạo 2 bàn hạ tuyển Anh, Messi chỉ ca ngợi đồng đội

(VTC News) -

Lionel Messi góp dấu giày trong cả hai bàn thắng giúp Argentina ngược dòng đánh bại đội tuyển Anh 2-1 ở bán kết World Cup 2026. Sau trận đấu, đội trưởng Argentina dành phần lớn lời khen cho các đồng đội, những người vẫn tìm được năng lượng để vùng lên trong hoàn cảnh khó khăn. Messi khẳng định anh chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni.

Argentina bị dẫn trước nhưng duy trì sức ép trong giai đoạn cuối trận. Hai đường kiến tạo của Messi giúp đội bóng Nam Mỹ ghi liên tiếp hai bàn, qua đó giành quyền góp mặt trong trận chung kết World Cup lần thứ hai liên tiếp.

Số 10 gọi những gì diễn ra tại Atlanta là “điên rồ” và nhấn mạnh: “Thành thật mà nói, ngay từ khi World Cup bắt đầu, tôi đã tin tưởng tập thể này và biết rằng chúng tôi sẽ nằm trong bốn đội mạnh nhất. Giờ Argentina lại vào chung kết. Đây là trận chung kết thứ năm liên tiếp của đội. Thật ấn tượng. Tập thể này không khiến tôi bất ngờ vì tôi hiểu họ”.

Messi cùng đội tuyển Argentina vào chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Theo Messi, chiến thắng trước đội tuyển Anh càng trở nên đặc biệt bởi cách Argentina vượt qua nghịch cảnh. Các cầu thủ không đánh mất niềm tin sau khi bị dẫn bàn mà tiếp tục đẩy cao đội hình, tìm kiếm cơ hội và thay đổi cục diện trong những phút cuối.

Tấm vé vào chung kết cũng giúp Messi đạt thêm một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp. Đội trưởng Argentina cho rằng mỗi trận tranh chức vô địch đều mang một ý nghĩa khác nhau, đặc biệt khi hành trình của đội bóng tại World Cup 2026 có nhiều thời điểm khó khăn.

“Mọi trận chung kết đều đặc biệt. Mỗi trận có một ý nghĩa riêng, một nét khác biệt. Thật tuyệt khi lại được trải nghiệm điều này. Những gì tập thể này làm được thực sự điên rồ: hai lần liên tiếp vào chung kết World Cup. Về cá nhân, việc chơi ba trận chung kết World Cup cũng là điều rất ít cầu thủ làm được. Hơn nữa, cách cả giải đấu diễn ra, trận đấu hôm nay, đối thủ hôm nay và cách chúng tôi giành chiến thắng, tất cả đều thật khó tin.

Có lẽ người hâm mộ từng nghi ngờ vì tình trạng của đội trước trận, khi một số cầu thủ bước vào giải với thể trạng sát giới hạn. Nhưng tập thể này, mỗi khi ở bên nhau và đoàn kết, luôn tạo ra sức mạnh lớn hơn. Người này truyền cảm hứng cho người kia và tất cả đều cống hiến tối đa", siêu sao 39 tuổi nói.

Video: Messi kiến tạo bàn quyết định giúp Argentina thắng Anh 2-1

Đội trưởng Argentina cho biết anh luôn tin các đồng đội có thể vượt qua giới hạn về thể lực và những thời điểm tưởng như không còn khả năng thay đổi trận đấu. Niềm tin đó được thể hiện rõ khi Argentina duy trì sức ép, buộc đội tuyển Anh lùi sâu và ghi hai bàn quyết định.

“Chúng tôi phải tận hưởng điều này hết mức, giống như tôi đang làm. Có những người có thể không tin tưởng tập thể này, nhưng tôi thì chưa bao giờ. Tôi biết những chàng trai này có thể làm được gì. Họ có thể tìm thấy năng lượng ngay cả khi tưởng như không còn gì. Dù kiệt sức hay chấn thương, họ vẫn cống hiến tất cả”, Messi nói thêm.