Xử phạt tài xế ô tô đầu kéo lấn sang làn ngược chiều để vượt xe

(VTC News) -

Ngày 29/7, thông tin từ Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ số 12, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội lập biên bản xử phạt tài xế đầu kéo lấn làn, vượt ẩu số tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 28/7, Đội CSGT đường bộ số 12 làm việc với Công ty TNHH Thương mại và Vận tải T.B.P. để xác minh người lái xe ô tô đầu kéo biển số 29E-110.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 29RM-015.xx có hành vi vi phạm theo nội dung phản ánh của người dân tới số điện thoại Zalo của Cục trưởng Cục CSGT.

Tài xế xe tải vượt ẩu bị xử phạt.

Qua xác minh, xác định ông P.T.N. (SN 1979, trú xã Cổ Đô, Hà Nội) là lái xe đầu kéo trên và đã thực hiện hành vi vượt xe khi có xe ngược chiều chạy trong đoạn đường định vượt, không có tín hiệu xin vượt, thuộc trường hợp không được vượt theo quy định.

Đội CSGT đường bộ số 12 lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N. về hành vi điều khiển xe vượt trong trường hợp không được vượt theo điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Theo video ghi lại, ô tô có camera hành trình đang đi trên đường, lúc này xe đầu kéo từ làn đường ngược chiều bất ngờ đánh lái sang phía trái, lấn hẳn sang đường ngược chiều.

Trước tình huống nguy hiểm, ô tô có camera hành trình buộc phải giảm ga, dừng xe. Đáng chú ý, xe đầu kéo không hề có ý định giảm tốc độ mà cố tình lao tới, lách qua ô tô có camera hành trình để vượt lên.

Theo Cục CSGT, thống kê nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông là do việc vượt xe mượn làn đường ngược chiều (chiếm trung bình 15% trên tổng số nguyên nhân tai nạn giao thông).

Do vậy, Cục CSGT cho rằng, trong tổ chức giao thông mới cần quy định lại về việc vượt xe, không cho phép mượn làn đường ngược chiều để vượt tại một số tuyến cụ thể như đường hẹp không đảm bảo an toàn cho vượt xe, đường quanh co, đèo dốc, khi trời tối tầm nhìn hạn chế...

Để khắc phục những nguy hiểm do vượt xe tại đoạn đường cong cua, hẹp, Cục CSGT đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam bố trí kẻ vạch liền tại vạch tim đường, không cho việc mượn làn ngược chiều để vượt xe.