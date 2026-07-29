Tin nóng thế giới hôm nay 29/7: Mỹ cáo buộc Iran tấn công tên lửa vào căn cứ

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 29/7, dư luận quốc tế đặc biệt quan tâm việc Iran bị cáo buộc phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông sau thời gian tạm lắng; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hé lộ nội dung cuộc gặp kín với Tổng thống Mỹ Donald Trump; trận động đất mạnh tại Nhật Bản khiến trung tâm thương mại Aeon Mall sập một phần, nhiều người thương vong và chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa đề nghị Tòa án Tối cao xét xử lại vụ quyền công dân theo nơi sinh.

Iran bị cáo buộc phóng tên lửa vào lực lượng Mỹ ở Trung Đông

Rạng sáng 29/7, Iran bị cáo buộc phóng nhiều tên lửa đạn đạo nhằm vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông, chấm dứt giai đoạn tạm lắng sau khi Washington tuyên bố ngừng không kích và để ngỏ khả năng nối lại đàm phán với Tehran.

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), toàn bộ số tên lửa đã bị đánh chặn thành công và lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức cao.

Eo biển Hormuz vẫn là tâm điểm căng thẳng khu vực. (Ảnh: Reuters)

Một quan chức Mỹ cho biết đánh giá ban đầu cho thấy Iran đã phóng không quá bốn tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, Tehran chưa bình luận về cáo buộc của Washington.

Diễn biến mới làm dấy lên lo ngại xung đột Mỹ - Iran có thể leo thang trở lại sau những nỗ lực ngoại giao nhằm hướng tới một lệnh ngừng bắn. Trong bối cảnh an ninh hàng hải gia tăng, nhiều tàu thương mại đã chuyển hướng di chuyển dọc bờ biển Oman để giảm thiểu rủi ro tại eo biển Hormuz.

Ông Zelensky hé lộ nội dung cuộc họp kín với Tổng thống Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục tập trung vào hợp tác quốc phòng và triển vọng thúc đẩy tiến trình ngoại giao.

Theo ông Zelensky, hai bên đã thảo luận về việc cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, cũng như các biện pháp tăng cường hợp tác nhằm hỗ trợ Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: X/Tổng thống Ukraine)

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các nhóm làm việc của hai nước sẽ tiếp tục trao đổi để cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất.

Trong khi đó, Nhà Trắng chỉ xác nhận cuộc gặp diễn ra “tích cực và hiệu quả”. Trước đó, truyền thông đưa tin Washington và Kiev từng thảo luận về khả năng đề xuất một lệnh ngừng bắn trên không, song Điện Kremlin cho biết chưa nhận được bất kỳ đề xuất chính thức nào.

Động đất mạnh ở Nhật Bản làm sập một phần Aeon Mall

Trận động đất mạnh xảy ra tại đảo Kyushu (Nhật Bản) khiến một phần trung tâm thương mại Aeon Mall bị sập sau vụ nổ được cho là do rò rỉ khí gas. Theo truyền thông Nhật Bản, hai phụ nữ được xác nhận tử vong bên trong trung tâm thương mại, trong khi nhiều người khác mất tích hoặc bị thương. Lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt.

Nhiều đoạn đường bị hại làm gián đoạn hoạt động giao thông. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết trận động đất có độ lớn 7,1 richter xảy ra chiều 28/7, gây hỏa hoạn, hư hại nhiều công trình, làm gián đoạn giao thông và buộc sân bay Kumamoto phải tạm đóng cửa.

Chính phủ Nhật Bản đã huy động khoảng 3.600 binh sĩ cùng nhiều máy bay tham gia công tác cứu hộ và đánh giá thiệt hại.

Chính quyền ông Trump chưa đề nghị xét xử lại vụ quyền công dân theo nơi sinh

Theo hồ sơ của Tòa án Tối cao Mỹ, chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa nộp đơn đề nghị xét xử lại phán quyết bác bỏ kế hoạch hạn chế quyền công dân theo nơi sinh, dù thời hạn 25 ngày theo quy định đã kết thúc. Ngày 30/6, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ đề xuất hạn chế quyền công dân theo nơi sinh với tỷ lệ 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Theo đề xuất của ông Trump, chỉ trẻ em có ít nhất một cha hoặc mẹ là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân hợp pháp mới được tự động có quốc tịch Mỹ khi sinh ra.

Đến nay, Nhà Trắng và Bộ Tư pháp Mỹ chưa đưa ra bình luận về việc chưa nộp đơn đề nghị xét xử lại, trong khi giới quan sát nhận định khả năng Tòa án Tối cao chấp nhận xem xét lại vụ việc là rất thấp.