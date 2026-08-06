Sơ tán khẩn cấp hơn 200 người trong đêm mưa lũ ở Sơn La

(VTC News) -

Mưa lớn trên diện rộngxảy ra vào tối 5/8 khiến nước từ các khe suối dâng nhanh, kéo theo bùn đất tràn lên Quốc lộ 6 qua địa bàn các xã Muổi Nọi và Thuận Châu (tỉnh Sơn La), gây ách tắc giao thông và buộc lực lượng chức năng phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm.

Khoảng 21h cùng ngày, nước lũ bắt đầu tràn vào nhiều hộ dân sinh sống dọc hai bên Quốc lộ 6, đe dọa an toàn về người và tài sản.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân di dời khỏi vùng ngập, đồng thời tổ chức cảnh báo, phân luồng giao thông và hướng dẫn các phương tiện không đi qua những khu vực ngập sâu, có nguy cơ sạt lở theo hướng dẫn của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Lực lượng chức năng hỗ trợ đưa người già, trẻ em và các hộ dân gặp khó khăn đến nơi an toàn, đồng thời giúp người dân di chuyển tài sản, vật nuôi. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Để ứng phó với tình hình mưa lũ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sơn La đã điều động 60 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng xe cứu nạn, cứu hộ, xe chở quân, xe chỉ huy và các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đến hiện trường.

Cùng thời điểm, lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai các tổ công tác làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng phương tiện, đặt biển cảnh báo tại những vị trí ngập sâu và sạt lở, kiên quyết không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Các phương tiện được hướng dẫn lưu thông theo những tuyến đường bảo đảm an toàn.

Cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp bùn đất, khẩn trương sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Tại cơ sở, công an các xã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và chính quyền địa phương khẩn trương rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập úng; hỗ trợ đưa người già, trẻ em và các hộ dân gặp khó khăn đến nơi an toàn, đồng thời giúp người dân di chuyển tài sản, vật nuôi.

Lực lượng chức năng cũng liên tục cập nhật diễn biến mưa lũ, tuyên truyền, vận động người dân không quay trở lại khu vực nguy hiểm khi tình hình chưa ổn định.

Theo thống kê tại hiện trường, lực lượng chức năng đã hỗ trợ di chuyển tài sản của 40 hộ dân và sơ tán hơn 200 người đến nơi tránh trú an toàn.

Đến khoảng 1h30 ngày 6/8, tình hình cơ bản được kiểm soát, công tác cứu nạn, cứu hộ giai đoạn khẩn cấp hoàn thành.

Cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng công an tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì chế độ thường trực, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi có tình huống mới phát sinh.