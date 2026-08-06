Lào Cai hỗ trợ người dân phải sơ tán vì thiên tai 250.000 đồng/ngày

(VTC News) -

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quyết định số 2717/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cấp bách đối với người dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 5/8/2026.

Theo đó, đối tượng được hưởng chính sách là các hộ gia đình, cá nhân phải sơ tán, di dời khẩn cấp khỏi khu vực có nguy cơ hoặc đang chịu ảnh hưởng của thiên tai theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. Mức hỗ trợ được áp dụng là 250.000 đồng/người/ngày trong toàn bộ thời gian người dân phải sơ tán, di dời khẩn cấp. Kinh phí thực hiện do ngân sách cấp tỉnh bảo đảm.

Để bảo đảm việc hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, UBND tỉnh giao UBND các xã, phường trong vùng thiên tai tổ chức triển khai chi trả theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Các địa phương có trách nhiệm rà soát, lập danh sách người dân thuộc diện được hỗ trợ, tổng hợp nhu cầu kinh phí gửi cơ quan chức năng để thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét.

Đối với trường hợp một người cùng lúc thuộc diện được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng nội dung từ ngân sách Nhà nước, chỉ được hưởng một chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn các địa phương thực hiện việc sơ tán, di dời khẩn cấp người dân khỏi vùng thiên tai; đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình triển khai chính sách. Sở Tài chính có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất cho đến khi cơ quan này ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ ổn định, lâu dài đối với người dân phải di dời khẩn cấp do thiên tai.

Việc ban hành mức hỗ trợ mới được kỳ vọng sẽ giúp người dân giảm bớt khó khăn trong thời gian sơ tán, ổn định cuộc sống tạm thời, đồng thời tạo điều kiện để các địa phương chủ động hơn trong công tác ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân khi thiên tai xảy ra.