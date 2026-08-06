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Giá vàng 9999 SJC hôm nay 6/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 tại SJC và nhiều thương hiệu khác hôm nay 6/8/2026.

Vàng 9999 có hàm lượng vàng nguyên chất gần như cao nhất trên thị trường, đạt khoảng 99,99%. Nhờ tỷ lệ vàng tinh khiết lớn, loại vàng này sở hữu sắc vàng đậm, sáng và khá đặc trưng.

Vàng 9999 khá mềm, dễ xuất hiện vết xước, móp hoặc biến dạng nếu bị va đập mạnh hay chịu tác động từ vật cứng.

Đặc điểm này khiến vàng 9999 không phù hợp với những mẫu trang sức đòi hỏi độ cứng cao, thiết kế nhiều chi tiết hoặc đính đá. Thay vào đó, sản phẩm thường được chế tác thành vàng miếng, nhẫn trơn và các sản phẩm phục vụ nhu cầu tích trữ, đầu tư.

Vàng miếng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 6/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay (6/8), giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 13,88 - 14,18 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 80.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với đầu giờ sáng qua.

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ niêm yết ở mức 13,83 - 14,13 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 6/8/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.880.000

14.180.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.880.000

14.182.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

13.880.000

14.183.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.830.000

14.130.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.830.000

14.140.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.530.000

13.980.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h00 ngày 6/8/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.880.000

14.180.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.880.000

14.182.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.830.000

14.130.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.830.000

14.140.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.530.000

13.980.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.880.000

14.180.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.790.000

14.170.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.790.000

14.170.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.520.000

14.020.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

13.880.000

14.180.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.850.000

14.250.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.920.000

14.320.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.920.000

14.320.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.920.000

14.320.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.720.000

14.220.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.020.000

14.420.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.920.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.820.000

14.320.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.030.000

14.330.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.880.000

14.180.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.880.000

14.180.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.530.000

14.030.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Hoàng Lan
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