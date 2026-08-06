(VTC News) -

Vàng 9999 có hàm lượng vàng nguyên chất gần như cao nhất trên thị trường, đạt khoảng 99,99%. Nhờ tỷ lệ vàng tinh khiết lớn, loại vàng này sở hữu sắc vàng đậm, sáng và khá đặc trưng.

Vàng 9999 khá mềm, dễ xuất hiện vết xước, móp hoặc biến dạng nếu bị va đập mạnh hay chịu tác động từ vật cứng.

Đặc điểm này khiến vàng 9999 không phù hợp với những mẫu trang sức đòi hỏi độ cứng cao, thiết kế nhiều chi tiết hoặc đính đá. Thay vào đó, sản phẩm thường được chế tác thành vàng miếng, nhẫn trơn và các sản phẩm phục vụ nhu cầu tích trữ, đầu tư.

Vàng miếng 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 6/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Lúc 7h sáng nay (6/8), giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 13,88 - 14,18 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 80.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với đầu giờ sáng qua.

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ niêm yết ở mức 13,83 - 14,13 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 6/8/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.880.000 14.180.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.880.000 14.182.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 13.880.000 14.183.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.830.000 14.130.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.830.000 14.140.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.530.000 13.980.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h00 ngày 6/8/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 13.880.000 14.180.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 13.880.000 14.182.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.830.000 14.130.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 13.830.000 14.140.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 13.530.000 13.980.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 13.880.000 14.180.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.790.000 14.170.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 13.790.000 14.170.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 13.520.000 14.020.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 13.880.000 14.180.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.850.000 14.250.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.920.000 14.320.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.920.000 14.320.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 13.920.000 14.320.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 13.720.000 14.220.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.020.000 14.420.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 13.920.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 13.820.000 14.320.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.030.000 14.330.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.880.000 14.180.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 13.880.000 14.180.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 13.530.000 14.030.000 đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.