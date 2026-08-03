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Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 3/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng tại PNJ, giá 1 chỉ vàng 9999 tại PNJ hôm nay 3/8/2026.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết rất cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất, còn được gọi là vàng ta, vàng ròng hoặc vàng 24K. Đặc điểm dễ nhận biết của vàng 9999 là màu vàng đậm, sáng bóng tự nhiên.

Do hàm lượng vàng nguyên chất lớn, vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị biến dạng nếu chịu tác động mạnh. Vì vậy vàng 9999 thường được chế tác thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng, thay vì những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh: AI)

 

Giá vàng 9999 PNJ hôm nay 3/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h sáng nay (3/8/2026), giá vàng miếng SJC 999.9 được PNJ niêm yết ở mức 13,7 - 14,1 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra). Chênh lệch mua - bán ở mức 400.000 đồng/chỉ. 

Trong khi đó, vàng nhẫn trơn PNJ 999.9 có giá 13,6 triệu đồng/chỉ ở chiều mua vào và 14,1 triệu đồng/chỉ ở chiều bán ra.

Vàng nữ trang 999.9 tại PNJ được niêm yết ở ngưỡng 13,38 - 13,88 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Bảng giá vàng tại PNJ tính đến 7h ngày 3/8/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC 999.9

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.600.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.600.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.380.000

13.880.000

đồng/chỉ

Vàng Phúc Lộc Tài 999.9

13.600.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng PNJ - Phượng Hoàng

13.600.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999

13.366.000

13.866.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 9920

13.149.000

13.769.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 99

13.121.000

13.741.000

đồng/chỉ

Vàng 916 (22K)

12.094.000

12.714.000

đồng/chỉ

Vàng 750 (18K)

9.420.000

10.410.000

đồng/chỉ

Vàng 680 (16.3K)

8.448.000

9.438.000

đồng/chỉ

Vàng 650 (15.6K)

8.032.000

9.022.000

đồng/chỉ

Vàng 610 (14.6K)

7.477.000

8.467.000

đồng/chỉ

Vàng 585 (14K)

7.130.000

8.120.000

đồng/chỉ

Vàng 416 (10K)

4.784.000

5.774.000

đồng/chỉ

Vàng 375 (9K)

4.215.000

5.205.000

đồng/chỉ

Vàng 333 (8K)

3.632.000

4.622.000

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 3/8/2026):

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.600.000

14.100.000

đồng/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.650.000

14.050.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng miếng SJC

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.830.000

14.230.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.830.000

14.230.000

đồng/chỉ

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long 999.9

13.630.000

14.130.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.700.000

14.100.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường. 

Hoàng Lan
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