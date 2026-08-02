Video: UAV Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu, căn cứ không quân, kho hàng Nga

(VTC News) -

Khói bốc lên sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào kho hàng Wildberries ở Novosemeykino, vùng Samara, Nga. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, các cuộc tấn công cũng đánh trúng một kho hàng của Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất nước Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không bắn hạ 635 UAV của Ukraine trong đêm. Thống đốc vùng Samara, ông Vyacheslav Fedorishchev, cho biết UAV Ukraine tấn công kho hàng của Wildberries, cách tiền tuyến xa nhất của Ukraine khoảng 800 km. Ông nói không có thương vong trong vụ việc, song vụ tấn công gây ra hỏa hoạn và lực lượng chức năng đang khống chế đám cháy.

Thời gian gần đây, Ukraine liên tục mở rộng các đợt tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhằm vào các mục tiêu kinh tế và năng lượng với mục tiêu làm suy giảm năng lực duy trì cuộc xung đột của Moskva.

Theo Reuters, kể từ ngày 18/7, các lực lượng Ukraine tấn công khoảng 12 cơ sở của Wildberries nhằm làm gián đoạn hoạt động của doanh nghiệp được xem là trụ cột của nền kinh tế tiêu dùng Nga và thường được ví là “Amazon của Nga”.

Hình ảnh được cho là hậu quả của cuộc tấn công vào nhà máy lọc dầu Nga tại thành phố Saratov, đêm 2/8/2026. (Ảnh: Exilenova Plus/Telegram)

Tại vùng Saratov lân cận, Thống đốc Roman Busargin cho biết một tòa nhà dân cư ở thành phố Engels bị UAV tấn công khiến 2 người thiệt mạng. Cơ sở hạ tầng dân sự tại cả Engels và thành phố Saratov cũng bị hư hại.

Engels là nơi đặt một căn cứ không quân của Nga, trong khi Saratov có một nhà máy lọc dầu lớn. Cả hai địa điểm này đều nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ Ukraine trong những năm gần đây.

Wildberries hiện kinh doanh nhiều mặt hàng, trong đó có một số thiết bị quân sự như linh kiện UAV và áo giáp. Ngân hàng trực thuộc tập đoàn này đã bị Liên minh châu Âu (EU) áp đặt lệnh trừng phạt hồi tháng 7 vì bị cho là đóng góp tài chính cho ngân sách nhà nước Nga.

Tại Udmurtia, quyền Thống đốc Olga Abramova cho biết một cuộc tấn công bằng UAV khiến 3 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Ở vùng biên giới Belgorod, lực lượng đặc nhiệm địa phương thông báo các cuộc tấn công của Ukraine khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Thống đốc vùng Bashkortostan, ông Radiy Khabirov, cho biết lực lượng phòng không đã đẩy lùi một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở công nghiệp. Một UAV bị bắn hạ trên khu công nghiệp của thủ phủ Ufa, gây ra một vụ cháy đang được lực lượng chức năng xử lý.

Trong khi đó, Nga vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào nhiều thành phố Ukraine. Theo Kyiv Independent, một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Nga nhằm vào thủ đô Kiev rạng sáng 1/8 khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Các thông tin chưa được xác nhận độc lập.