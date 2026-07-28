Ukraine bắt giữ người tổ chức triển lãm drone bị trúng tên lửa Nga

(VTC News) -

Ngày 27/7, Tòa án quận Sviatoshynskyi ở Kiev ra lệnh tạm giam 60 ngày đối với Vasyl Honcharuk, người tổ chức sự kiện triển lãm drone bị Nga tấn công khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và khoảng 100 người khác bị thương. Theo Kyiv Independent, sự kiện có sự tham dự của các thành viên ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Địa điểm tổ chức là một cơ sở tư nhân thay vì căn cứ quân sự.

“Cuộc điều tra hiện tập trung vào việc xác định bằng cách nào địa điểm, thời gian và danh sách người tham gia sự kiện lại lọt ra ngoài”, công tố viên Ivan Varanytsia nói.

Ông Honcharuk được xác định là nghi phạm trong vụ án với cáo buộc thiếu trách nhiệm trong thi hành công vụ. Theo Đài truyền hình công cộng Suspilne, tòa án quyết định tạm giam ông Honcharuk trong 60 ngày và không cho phép bảo lãnh tại ngoại. Tuy nhiên, quyết định tạm giam không đồng nghĩa với việc xác định ông có tội và quá trình điều tra vẫn đang được tiến hành.

Vasyl Goncharuk trình diện tòa án ở Kiev ngày 27/7. (Ảnh: Kyiv Post)

Các công tố viên đề nghị tạm giam mà không cho phép bảo lãnh, với lý do tồn tại những rủi ro có thể ảnh hưởng đến quá trình tố tụng. Phía luật sư bào chữa đề nghị tòa bác bỏ yêu cầu này, cho rằng việc bắt giữ ông Honcharuk là không có cơ sở, song không nộp đề xuất về biện pháp ngăn chặn thay thế.

Luật sư Andriy Domansky đã đề nghị tòa cho phép thân chủ được tại ngoại dưới sự bảo lãnh cá nhân của ông, viện dẫn các hoạt động công khai của Honcharuk tại Ukraine.

Phía bào chữa từ chối bình luận về nội dung cuộc điều tra, cho rằng vẫn còn nhiều tình tiết cần được làm rõ.

“Có rất nhiều tình tiết cụ thể cần được xác minh. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, phía bào chữa sẽ không đưa ra bình luận hay giải thích chi tiết”, luật sư của ông Honcharuk nói với các phóng viên.

Luật sư cũng cho biết các lập luận bào chữa sẽ được trình bày thông qua các thủ tục tố tụng chính thức, các kiến nghị gửi tòa án và quá trình làm việc với cơ quan điều tra.

Khi được hỏi liệu thông tin về sự kiện có được công bố trực tuyến trước khi triển lãm diễn ra hay không, các luật sư tiếp tục từ chối tiết lộ chi tiết với lý do cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.