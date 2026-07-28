Ngừng tim trên bàn can thiệp, người đàn ông được cứu sống sau 50 phút nghẹt thở

(VTC News) -

Đêm 23/7, người đàn ông nhập viện trong tình trạng đau ngực trái dữ dội kéo dài, vã mồ hôi sau nhiều giờ khởi phát. Người này có tiền sử tăng huyết áp nhưng không điều trị thường xuyên. Sau khi được sơ cứu tại bệnh viện tuyến dưới, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình lúc gần nửa đêm.

Kết quả điện tâm đồ cho thấy hình ảnh ST chênh lên trước rộng, dấu hiệu điển hình của nhồi máu cơ tim cấp diện rộng với nguy cơ tử vong rất cao. Quy trình báo động đỏ can thiệp mạch vành lập tức được kích hoạt.

Tuy nhiên, ngay khi vừa được đưa vào phòng can thiệp, người bệnh đột ngột mất ý thức, không còn bắt được mạch cảnh và mạch bẹn, rơi vào tình trạng ngừng tuần hoàn.

Kíp cấp cứu do TS.BS Bùi Nguyên Tùng chỉ huy lập tức ép tim ngoài lồng ngực, hồi sinh tim phổi và sốc điện phá rung. Sau khoảng 5 phút căng thẳng, tim người bệnh đập trở lại.

TS.BS Bùi Nguyên Tùng thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: Thành Dương)

Kết quả chụp mạch vành sau đó xác định động mạch liên thất trước hẹp tới 99% ngay đoạn đầu, khiến dòng máu nuôi tim gần như bị tắc hoàn toàn. Các bác sĩ đặt stent, tái thông mạch vành thành công, khôi phục hoàn toàn dòng máu đến cơ tim.

Toàn bộ quá trình từ lúc người bệnh ngừng tim đến khi tái thông hoàn toàn mạch vành diễn ra trong khoảng 50 phút.

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để tiếp tục theo dõi. Chỉ sau 18 giờ, chức năng tim cải thiện rõ, thuốc vận mạch được giảm dần và người bệnh được rút ống nội khí quản. Đến sáng 25/7, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết với nhồi máu cơ tim cấp kèm ngừng tuần hoàn, từng phút đều quyết định cơ hội sống của người bệnh.

Theo bà, việc chẩn đoán nhanh, kích hoạt kíp can thiệp đúng “thời gian vàng” và xử trí dứt điểm tổn thương hẹp 99% ngay tại cơ sở Ninh Bình cho thấy sự phối hợp đồng bộ giữa hai cơ sở của Bệnh viện Bạch Mai, giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ cấp cứu chất lượng cao ngay tại địa phương.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng thành công của ca cấp cứu không chỉ đến từ kỹ thuật can thiệp mà còn là kết quả của quá trình đào tạo bài bản về cấp cứu ngừng tuần hoàn cho toàn bộ nhân viên y tế.

Theo ông, bệnh viện thường xuyên tổ chức các khóa huấn luyện hồi sinh tim phổi từ cơ bản đến nâng cao cho bác sĩ, điều dưỡng và cả hộ lý ở nhiều chuyên khoa. Nhờ vậy, khi đối mặt với tình huống sinh tử, các êkíp có thể bình tĩnh phối hợp, xử trí đúng quy trình để giành lại cơ hội sống cho người bệnh.

“Việc đưa Bệnh viện Bạch Mai về Ninh Bình mang sứ mệnh đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân. Mỗi cuộc đời được giữ lại là niềm hạnh phúc lớn nhất của người làm nghề y”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nói.