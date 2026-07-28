Giá vàng nhẫn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 28/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng nhẫn tròn 9999 là loại nhẫn được chế tác từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng 24K hoặc vàng ta. Khác với các loại nhẫn thời trang chú trọng thiết kế, vàng nhẫn tròn 9999 thường có kiểu dáng đơn giản, bề mặt trơn, hình tròn khép kín và được sản xuất theo các trọng lượng tiêu chuẩn như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ hoặc 5 chỉ.
Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn tròn 9999 có màu vàng ánh kim đậm, khá mềm, dễ trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực mạnh.
Theo khảo sát lúc 6h30 sáng nay (28/7/2026), giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 14,01 - 14,40 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 130.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm sáng qua.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 6h30 ngày 28/7/2026
|
Loại vàng
|
Hàm lượng vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu
|
999.9 (24k)
|
14.010.000
|
14.400.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu
|
999.9 (24k)
|
14.010.000
|
14.400.000
|
đồng/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
999.9 (24k)
|
14.010.000
|
14.400.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng hệ thống
|
999.9(24k)
|
13.480.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
|
999.9 (24k)
|
13.700.000
|
14.300.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9
|
99.9 (24k)
|
13.680.000
|
14.280.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu
|
999.9 (24k)
|
12.980.000
|
Liên hệ
|
đồng/chỉ
Dưới đây là bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 6h30 ngày 28/7/2026:
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
13.900.000
|
14.300.000
|
VND/chỉ
|
Vàng SJC 5 chỉ
|
13.900.000
|
14.302.000
|
VND/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
13.850.000
|
14.250.000
|
VND/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|
13.850.000
|
14.260.000
|
VND/chỉ
|
Nữ trang 99,99%
|
13.550.000
|
14.050.000
|
VND/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
13.900.000
|
14.300.000
|
VND/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
13.760.000
|
14.260.000
|
VND/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
13.760.000
|
14.260.000
|
VND/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
13.600.000
|
14.100.000
|
VND/chỉ
|
Doji
|
Vàng SJC
|
13.900.000
|
14.300.000
|
VND/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
14.020.000
|
14.420.000
|
VND/chỉ
|
Nguyên Liệu 99.99
|
13.250.000
|
13.450.000
|
VND/chỉ
|
Nữ trang 9999
|
13.750.000
|
14.250.000
|
VND/chỉ
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.010.000
|
14.400.000
|
VND/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
14.010.000
|
14.400.000
|
VND/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
14.010.000
|
14.400.000
|
VND/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
|
13.700.000
|
14.300.000
|
VND/chỉ
|
Bảo Tín Mạnh Hải
|
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
|
14.010.000
|
14.400.000
|
VND/chỉ
|
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
|
13.860.000
|
-
|
VND/chỉ
|
Vàng trang sức 24K (999.9)
|
13.700.000
|
14.300.000
|
VND/chỉ
|
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|
13.900.000
|
14.300.000
|
VND/chỉ
|
Phú Quý
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
13.900.000
|
14.300.000
|
VND/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
13.900.000
|
14.300.000
|
VND/chỉ
|
Vàng trang sức 999.9
|
13.600.000
|
14.200.000
|
VND/chỉ
Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày.