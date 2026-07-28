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Giá vàng nhẫn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 28/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Cập nhật chi tiết giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và nhiều thương hiệu khác hôm nay 28/7/2026.

Vàng nhẫn tròn 9999 là loại nhẫn được chế tác từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng 24K hoặc vàng ta. Khác với các loại nhẫn thời trang chú trọng thiết kế, vàng nhẫn tròn 9999 thường có kiểu dáng đơn giản, bề mặt trơn, hình tròn khép kín và được sản xuất theo các trọng lượng tiêu chuẩn như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ hoặc 5 chỉ.

Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn tròn 9999 có màu vàng ánh kim đậm, khá mềm, dễ trầy xước hoặc biến dạng khi chịu lực mạnh. 

Giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 28/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 6h30 sáng nay (28/7/2026), giá vàng nhẫn tròn trơn 9999 tại Bảo Tín Minh Châu giao dịch ở mức 14,01 - 14,40 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 130.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm sáng qua. 

Vàng nhẫn tròn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu, cập nhật lúc 6h30 ngày 28/7/2026

Loại vàng

Hàm lượng vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu

999.9 (24k)

14.010.000

14.400.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu

999.9 (24k)

14.010.000

14.400.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

999.9 (24k)

14.010.000

14.400.000

đồng/chỉ

Vàng hệ thống

999.9(24k)

13.480.000

Liên hệ

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

999.9 (24k)

13.700.000

14.300.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 99.9

99.9 (24k)

13.680.000

14.280.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu

999.9 (24k)

12.980.000

Liên hệ

đồng/chỉ

 

So sánh giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 6h30 ngày 28/7/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.900.000

14.300.000

VND/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.900.000

14.302.000

VND/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.850.000

14.250.000

VND/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.850.000

14.260.000

VND/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.550.000

14.050.000

VND/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.900.000

14.300.000

VND/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.760.000

14.260.000

VND/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.760.000

14.260.000

VND/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.600.000

14.100.000

VND/chỉ

Doji

Vàng SJC

13.900.000

14.300.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.020.000

14.420.000

VND/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.250.000

13.450.000

VND/chỉ

Nữ trang 9999

13.750.000

14.250.000

VND/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.010.000

14.400.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.010.000

14.400.000

VND/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.010.000

14.400.000

VND/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.700.000

14.300.000

VND/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.010.000

14.400.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.860.000

-

VND/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.700.000

14.300.000

VND/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.900.000

14.300.000

VND/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.900.000

14.300.000

VND/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.900.000

14.300.000

VND/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.600.000

14.200.000

VND/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu và các thương hiệu khác có thể thay đổi liên tục trong ngày. 

Hoàng Lan
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