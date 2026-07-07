Giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 hôm nay 7/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Đặc điểm của vàng nhẫn trơn 9999

Vàng nhẫn trơn 9999 là loại trang sức được chế tác từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, còn được gọi là vàng 24K hoặc vàng ta. Khác với các mẫu nhẫn đính đá hay chạm khắc cầu kỳ, vàng nhẫn trơn có thiết kế đơn giản với bề mặt nhẵn bóng, không họa tiết.

Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất cao, vầng nhẫn trơn 9999 có màu vàng đậm đặc trưng, ít bị oxy hóa và giữ được giá trị theo thời gian. Vì vậy, ngoài mục đích làm trang sức, vàng nhẫn trơn 9999 còn được nhiều người lựa chọn như một hình thức tích lũy tài sản.

Tuy nhiên, do đặc tính mềm của vàng nguyên chất, nhẫn vàng 9999 dễ bị trầy xước hoặc biến dạng nếu chịu tác động mạnh.

Vàng nhẫn trơn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Vàng nhẫn trơn PNJ 9999 hôm nay 7/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 6h45 ngày 7/7/2026, giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 được niêm yết ở mức 14,8 - 15,1 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 40.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với đầu giờ sáng qua.

Tuy nhiên, giá vàng nhẫn trơn PNJ 9999 có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác.

Ngoài vàng nhẫn trơn 9999, PNJ còn cung cấp đa dạng các loại vàng khác đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Bảng giá một số loại vàng khác tại PNJ, cập nhật lúc 6h50 ngày 7/7/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 999.9 14.800.000 15.100.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.800.000 15.100.000 đồng/chỉ Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 14.800.000 15.100.000 đồng/chỉ Vàng PNJ - Phượng Hoàng 14.800.000 15.100.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9999 14.500.000 14.975.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999 14.485.000 14.885.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 9920 14.161.000 14.781.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 99 14.131.000 14.751.000 đồng/chỉ Vàng 916 (22K) 13.028.000 13.648.000 đồng/chỉ Vàng 750 (18K) 10.185.000 11.175.000 đồng/chỉ Vàng 680 (16.3K) 9.142.000 10.132.000 đồng/chỉ Vàng 650 (15.6K) 9.142.000 9.144.000 đồng/chỉ Vàng 610 (14.6K) 8.099.000 9.089.000 đồng/chỉ Vàng 585 (14K) 7.727.000 8.717.000 đồng/chỉ Vàng 416 (10K) 5.208.000 6.198.000 đồng/chỉ Vàng 375 (9K) 4.598.000 5.588.000 đồng/chỉ Vàng 333 (8K) 3.972.000 4.962.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại PNJ với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn trơn 9999 hôm nay tại PNJ với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 6h50 ngày 7/7/2026):

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.800.000 15.100.000 đồng/chỉ SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 14.790.000 15.100.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.790.000 15.090.000 đồng/chỉ Doji Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.800.000 15.100.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.650.000 15.000.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.740.000 15.040.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.