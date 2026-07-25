Giá vàng nhẫn tròn 9999 Doji hôm nay 25/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Vàng nhẫn tròn 9999 là loại nhẫn được chế tác từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, còn gọi là vàng 24K hoặc vàng ta.
Vàng nhẫn tròn 9999 có thiết kế dạng tròn trơn, bề mặt nhẵn bóng, ít họa tiết nên mang tính thẩm mỹ đơn giản nhưng sang trọng. Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn tròn 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, có tính mềm và dẻo hơn so với các loại vàng có tuổi thấp như vàng 18K hay 14K.
Vàng nhẫn tròn 9999 thường được sản xuất với nhiều trọng lượng khác nhau như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.
Cập nhật lúc 7h30 sáng nay (25/7/2026), giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 13,8 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).
Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác.
Bảng giá một số loại vàng khác tại Doji, tính đến 7h30 ngày 25/7/2026
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Vàng miếng SJC
|
13.550.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
13.800.000
|
14.250.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu 9999
|
13.150.000
|
13.350.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu 999
|
13.100.000
|
13.300.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 9999
|
13.550.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 999
|
13.500.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99
|
13.430.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
|
Giá nguyên liệu 18K
|
9.694.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Giá nguyên liệu 14K
|
7.402.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Giá nguyên liệu 10K
|
5.004.000
|
-
|
đồng/chỉ
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại Doji với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h30 ngày 25/7/2026):
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|
Doji
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
13.800.000
|
14.250.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ
|
13.500.000
|
14.010.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
13.500.000
|
14.000.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
13.550.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.885.000
|
14.265.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
13.550.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.