(VTC News) -

Vàng nhẫn tròn 9999 là loại nhẫn được chế tác từ vàng có độ tinh khiết lên tới 99,99%, còn gọi là vàng 24K hoặc vàng ta.

Đặc điểm của vàng nhẫn tròn 9999

Vàng nhẫn tròn 9999 có thiết kế dạng tròn trơn, bề mặt nhẵn bóng, ít họa tiết nên mang tính thẩm mỹ đơn giản nhưng sang trọng. Nhờ hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng nhẫn tròn 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, có tính mềm và dẻo hơn so với các loại vàng có tuổi thấp như vàng 18K hay 14K.

Vàng nhẫn tròn 9999 thường được sản xuất với nhiều trọng lượng khác nhau như 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ.

Vàng nhẫn tròn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng nhẫn tròn 9999 Doji hôm nay 25/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 7h30 sáng nay (25/7/2026), giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji giao dịch ở mức 13,8 - 14,25 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Tuy nhiên, giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác.

Bảng giá một số loại vàng khác tại Doji, tính đến 7h30 ngày 25/7/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng miếng SJC 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.800.000 14.250.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 9999 13.150.000 13.350.000 đồng/chỉ Vàng nguyên liệu 999 13.100.000 13.300.000 đồng/chỉ Nữ trang 9999 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ Nữ trang 999 13.500.000 14.000.000 đồng/chỉ Nữ trang 99 13.430.000 14.000.000 đồng/chỉ Giá nguyên liệu 18K 9.694.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 14K 7.402.000 - đồng/chỉ Giá nguyên liệu 10K 5.004.000 - đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại Doji với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h30 ngày 25/7/2026):

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Doji Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 13.800.000 14.250.000 đồng/chỉ SJC Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 13.500.000 14.010.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 13.500.000 14.000.000 đồng/chỉ PNJ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 13.885.000 14.265.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 13.550.000 14.050.000 đồng/chỉ

Lưu ý, thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji và các thương hiệu khác trên thị trường có thể thay đổi liên tục trong ngày theo diễn biến thị trường.