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Giá vàng nhẫn trơn 9999 Doji hôm nay 14/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Giá vàng nhẫn trơn 9999 hôm nay 14/7/2026 tại Doji và nhiều thương hiệu khác sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Vàng nhẫn trơn 9999 (hay còn gọi là vàng nhẫn tròn trơn 24K) là một trong những sản phẩm phổ biến tại Việt Nam.

Vàng nhẫn trơn 9999 được chế tác thành hình chiếc nhẫn trơn nhẵn, không có hoa văn họa tiết và thường không đính đá. Loại vàng này có độ tinh khiết lên tới 99,99% (tỷ lệ tạp chất chỉ chiếm 0,01%).

Giá vàng nhẫn trơn 9999 tại Doji hôm nay

Theo khảo sát lúc 7h ngày 14/7/2026, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở mức 14,30 - 14,68 triệu đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn trơn 9999 thiết kế đơn giản, không hoa văn, đính đá. (Ảnh minh họa: AI) 

Lưu ý, giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Doji có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng nên cập nhật giá ngay tại thời điểm giao dịch để nắm được mức giá chính xác.

Bảng giá một số loại vàng khác tại Doji, cập nhật lúc 7h ngày 14/7/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng miếng SJC

14.540.000

14.840.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.300.000

14.680.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 9999

13.200.000

13.400.000

đồng/chỉ

Vàng nguyên liệu 999

13.150.000

13.350.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.700.000

14.200.000

đồng/chỉ

Nữ trang 999

14.650.000

14.150.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99

13.580.000

14.130.000

đồng/chỉ

Giá nguyên liệu 18K

9.797.000

-

đồng/chỉ

Giá nguyên liệu 14K

7.430.000

-

đồng/chỉ

Giá nguyên liệu 10K

5.392.000

-

đồng/chỉ

So sánh giá vàng tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng nhẫn 9999 hôm nay tại Doji với các thương hiệu lớn tại thị trường Việt Nam (tính đến 7h ngày 14/7/2026):

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Doji

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.300.000

14.680.000

đồng/chỉ

SJC

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ

14.440.000

14.790.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.440.000

14.800.000

đồng/chỉ

PNJ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.320.000

14.690.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.300.000

14.700.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.350.000

14.700.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo ) 24K (999.9) 

14.300.000

14.680.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng nhẫn trơn 9999 tại Doji và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày. 

Hoàng Lan
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