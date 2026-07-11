Đóng

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/7/2026 bao nhiêu 1 lượng?

(VTC News) -

Trước giờ mở cửa phiên sáng 11/7, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng gần 1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng 9999 là loại vàng có độ tinh khiết cao, chứa khoảng 99,99% vàng nguyên chất. Trên thị trường, loại vàng này còn được biết đến với các tên gọi như vàng ta hoặc vàng 24K.

Đặc điểm của vàng 9999

Do hàm lượng vàng nguyên chất gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng ánh kim đậm, sáng và có độ bóng đặc trưng.

Về tính chất vật lý, vàng 9999 có độ mềm và độ dẻo cao, vì vậy dễ bị trầy xước hoặc biến dạng nếu chịu va đập mạnh hay tác động lực trong quá trình sử dụng.

Đây cũng là lý do vàng 9999 không phải là lựa chọn phù hợp để chế tác các mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ hoặc gắn nhiều đá quý. Thay vào đó, vàng 9999 thường được sản xuất dưới dạng vàng miếng, vàng thỏi hoặc nhẫn trơn.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 11/7/2026

Cập nhật lúc 7h30 sáng 11/7/2026, giá vàng miếng 9999 tại SJC được niêm yết ở mức 146,9 - 149,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua. Chênh lệch giữa chiều mua và bán là 3 triệu đồng mỗi lượng. 

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h30 ngày 11/7/2026:

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

146.900.000

149.900.000

đồng/lượng

Vàng SJC 5 chỉ

146.900.000

149.920.000

đồng/lượng

Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ

146.900.000

149.930.000

đồng/lượng

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

146.400.000

149.400.000

đồng/lượng

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

146.400.000

149.500.000

đồng/lượng

Nữ trang 99,99%

143.900.000

147.400.000

đồng/lượng

 

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h30 ngày 11/7/2026:

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

14.690.000

14.990.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

14.690.000

14.920.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

14.640.000

14.940.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

14.640.000

14.950.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

14.390.000

14.740.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

14.690.000

14.990.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

14.570.000

14.920.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

14.570.000

14.920.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

14.320.000

14.720.000

đồng/chỉ

Doji

Vàng SJC

14.690.000

14.990.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

14.500.000

14.900.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.500.000

14.900.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

14.500.000

14.900.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

14.500.000

14.900.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

14.300.000

14.800.000

đồng/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

14.500.000

14.900.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

14.400.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

14.300.000

14.800.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

14.690.000

14.990.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

14.550.000

14.880.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

14.550.000

14.880.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

14.200.000

14.700.000

đồng/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày. 

Hoàng Lan
⚡ Tin mới nhất 🔥 Tin nổi bật

Tin mới

Xem thêm