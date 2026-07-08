(VTC News) -

Vàng 9999 là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt khoảng 99,99%, còn được gọi vàng ta hay vàng 24K.

Đặc điểm của vàng 9999

Do gần như không bị lẫn tạp chất của các kim loại khác nên vàng 9999 mang sắc vàng ánh kim đậm.

Về đặc tính vật lý, vàng 9999 mềm, dẻo và dễ bị biến dạng (móp méo, trầy xước) khi chịu tác động lực bên ngoài. Vì đặc điểm này, vàng 9999 thường không sử dụng để chế tác các loại trang sức cầu kỳ, đính đá quý phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 thường được đúc thành vàng miếng, nhẫn trơn hoặc thỏi.

Vàng 9999 chủ yếu được xem như một kênh đầu tư, tích lũy tài sản dài hạn hơn là một món đồ phụ kiện thời trang.

Vàng miếng SJC. (Ảnh minh họa)

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 8/7/2026

Lúc 7h sáng nay 8/7/2026, giá vàng 9999 tại SJC dao động trong khoảng từ 14,42 - 15,0 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại SJC cập nhật lúc 7h ngày 8/7/2026:

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.700.000 15.000.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.700.000 15.020.000 đồng/chỉ Vàng SJC 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 14.700.000 15.030.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.670.000 14.970.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.670.000 14.980.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.420.000 14.770.000 đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại SJC với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, tính đến 7h ngày 8/7/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 14.700.000 15.000.000 đồng/chỉ Vàng SJC 5 chỉ 14.700.000 15.020.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 14.670.000 14.970.000 đồng/chỉ Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ 14.670.000 14.980.000 đồng/chỉ Nữ trang 99,99% 14.420.000 14.770.000 đồng/chỉ PNJ Vàng miếng SJC 999.9 14.700.000 15.000.000 đồng/chỉ Nhẫn Trơn PNJ 999.9 14.650.000 14.950.000 đồng/chỉ Vàng Kim Bảo 999.9 14.650.000 14.950.000 đồng/chỉ Vàng nữ trang 999.9 14.300.000 14.700.000 đồng/chỉ Doji Vàng SJC 14.700.000 15.000.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 14.700.000 15.000.000 đồng/chỉ Bảo Tin Minh Châu Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.550.000 14.950.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9 14.550.000 14.950.000 đồng/chỉ Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu 14.550.000 14.950.000 đồng/chỉ Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.350.000 14.850.000 đồng/chỉ Bảo Tín Mạnh Hải Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9) 14.600.000 15.000.000 đồng/chỉ Nhẫn tròn 999.9 BTMH 14.500.000 - đồng/chỉ Vàng trang sức 24K (999.9) 14.390.000 14.890.000 đồng/chỉ Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 14.700.000 15.000.000 đồng/chỉ Phú Quý Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 14.650.000 14.950.000 đồng/chỉ Phú Quý 1 Lượng 999.9 14.650.000 14.950.000 đồng/chỉ Vàng trang sức 999.9 14.300.000 14.800.000 đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại SJC và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.