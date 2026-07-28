Hơn 80 người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cửa hàng ở Lâm Đồng

(VTC News) -

Chiều 28/7, ông Lê Khắc Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Ban Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn xã xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 84 người phải nhập viện điều trị sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh tại đây.

Các bệnh nhân được điều trị với các triệu chứng đau bụng, nôn ói... sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh bánh mì ở xã Nam Ban Lâm Hà.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, khoảng 9h ngày 27/7, Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà báo cáo thông tin về việc nhiều bệnh nhân nhập viện từ ngày 26/7 với các triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy và được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, theo dõi ngộ độc thực phẩm.

Ngay sau đó, Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành lập đoàn công tác đến hiện trường điều tra vụ việc. Qua xác minh ban đầu, 84 bệnh nhân đều cho biết mình đã ăn bánh mì mua tại cơ sở bánh mì thịt nướng - pate M.T (thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban Lâm Hà) trong 2 ngày 25 và 26/7.

Theo chủ cơ sở bán bánh mì này, trong 2 ngày 25 và 26/7, khoảng 110 ổ bánh mì đã được bán ra. Đến 8h ngày 28/7, ngành y tế ghi nhận 84 trường hợp nhập viện, trong đó 39 người điều trị tại Trạm Y tế xã Nam Ban Lâm Hà, 8 người tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà và 37 người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Tính 14h cùng ngày, còn lại 37 bệnh nhân còn điều trị, gồm 7 người tại Trung tâm Y tế khu vực Lâm Hà và 30 người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, sức khỏe các bệnh nhân hiện cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

UBND xã Nam Ban Lâm Hà đã lập biên bản yêu cầu cơ sở bánh mì tạm dừng hoạt động kinh doanh trong thời gian điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Đoàn công tác của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã tiếp nhận 7 mẫu thực phẩm gồm thịt nướng, pate, sốt trứng, sốt thịt, giò, dưa leo và củ cải chua để gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ nghi ngộ độc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.