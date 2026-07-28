HLV Indonesia tiết lộ lý do vắng mặt ở khu kỹ thuật trong trận đấu Campuchia

(VTC News) -

Ngày 27/7, Indonesia đánh bại Campuchia với tỷ số 5-1 ở lượt hai bảng A giải ASEAN Cup 2026 trên sân nhà Pakansari. Đáng chú ý, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia, ông John Herdman, chọn theo dõi những phút đầu từ khán đài trước khi xuống băng ghế huấn luyện. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, nhà cầm quân người Anh đã tiết lộ lý do phía sau quyết định này.

“Có hai lý do. Thứ nhất là để tạo sự tự tin cho các cầu thủ. Chúng tôi đã làm rất nhiều công việc phía sau hậu trường cùng nhóm thủ lĩnh của đội. Tôi tin rằng đội tuyển này sở hữu những nhà lãnh đạo tuyệt vời.

Đội có sáu cầu thủ giữ vai trò dẫn dắt, và họ không phải lúc nào cũng cần huấn luyện viên đứng cạnh. Như mọi người đã thấy, họ ghi được ba bàn thắng mà không cần có huấn luyện viên chỉ đạo ở đường biên”, HLV Herdman chia sẻ.

Ông John Herdman, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Indonesia. (Ảnh: Reuters)

Trong thời gian HLV Herdman trên khán đài, Indonesia chỉ mất 24 phút để ghi ba bàn vào lưới Campuchia. Phút thứ 6, từ quả đá phạt của Thom Haye, Mitchell Baker bật cao đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ 9 phút sau, Eliano Reijnders căng ngang để Baker dễ dàng đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp. Đến phút 24, từ một quả phạt góc bên cánh trái, Sandy Walsh bật cao đánh đầu tung lưới Campuchia, nâng tỷ số lên 3-0.

“Điều đó nhằm cho thấy đây là một tập thể có rất nhiều thủ lĩnh. Đôi khi họ cần đến huấn luyện viên, nhưng tối nay không phải là một trong những thời điểm như vậy”, Herdman nhận xét.

Ngoài việc trao quyền cho các cầu thủ, Herdman cũng tận dụng vị trí trên khán đài để theo dõi trận đấu dưới một góc nhìn chiến thuật khác. Ông cho biết cách làm này giúp đánh giá chính xác hơn hiệu quả của chương trình tập luyện mà đội tuyển Indonesia đã thực hiện trong 3 tuần qua.

“Đối với tôi, điều quan trọng là được quan sát trận đấu từ một góc nhìn chiến thuật khác, để xem những gì chúng tôi đã chuẩn bị suốt 3 tuần qua được các cầu thủ triển khai như thế nào khi chịu áp lực, ánh đèn sân đấu, trước đông đảo khán giả và khi đối đầu một đối thủ khó chơi. Đây là một buổi tối rất tích cực đối với tôi. Tôi đã được làm đủ mọi thứ. Thật sự rất thú vị”, ông nói thêm.

Màn ra quân ấn tượng của thầy trò HLV John Herdman nhận được nhiều lời khen từ giới truyền thông. Chiến thắng 5-1 trước Campuchia cũng đánh dấu lần thứ hai trong lịch sử đội tuyển xứ vạn đảo thắng với tỷ số này ở trận ra quân tại ASEAN Cup, sau lần đánh bại Lào tại kỳ giải đầu tiên năm 1996.