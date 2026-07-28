Ca phẫu thuật 'kép' cứu sản phụ mang khối u xơ tử cung lên tới 10cm tại đảo Ngọc

(VTC News) -

Thách thức “kép” trên tử cung có sẹo mổ cũ

Đêm ngày 1/7/2026, sản phụ H.T.K.C (33 tuổi) nhập viện tại Vinmec Phú Quốc khi thai nhi được 39 tuần 2 ngày, trong tình trạng đau trằn nhẹ vùng hạ vị. Đây là lần mang thai thứ hai của chị, trên nền tử cung đã có vết mổ cũ từ lần sinh trước. Đáng lo ngại hơn, suốt thai kỳ, chị phải chung sống với một khối u xơ tử cung kích thước 10cm.

Mặc dù các chỉ số sinh hiệu của sản phụ ổn định và tim thai dao động tốt ở mức 145 lần/phút, ê-kíp trực vẫn nhận định đây là ca bệnh khó, mức độ rủi ro cao. Ca bệnh có hai thách thức: khối u xơ lớn nằm ngay trên tử cung có sẹo mổ cũ không chỉ cản trở đường ra của em bé mà còn đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ trong lúc sinh.

Ê-kíp Vinmec Phú Quốc thực hiện ca phẫu thuật nhiều thách thức. (Ảnh: Vinmec)

Thông thường, khối u xơ tử cung lớn trong thai kỳ sẽ được các hệ thống mạch máu tăng sinh nuôi dưỡng rất dồi dào. Việc can thiệp bóc tách khối u ngay trong quá trình mổ đẻ có thể làm tăng nguy cơ chảy máu ồ ạt, băng huyết sau sinh - một trong những tai biến sản khoa nguy hiểm hàng đầu.

Ngược lại, nếu chỉ mổ lấy thai thông thường và để lại khối u, sản phụ sẽ có nguy cơ biến chứng hậu sản nguy hiểm, đồng thời phải chịu thêm một cuộc phẫu thuật thứ hai trong tương lai.

Thêm vào đó, vết sẹo cũ vốn là vùng cơ xơ hóa, mất tính đàn hồi và chịu lực kém. Khi bị khối u lớn chèn ép liên tục, vùng sẹo này dễ bị nứt rách, dẫn đến nguy cơ vỡ tử cung. Ngoài ra, việc bóc u và khâu phục hồi cầm máu trên một cấu trúc cơ tử cung đã có sẹo tổn thương từ trước phức tạp hơn nhiều lần so với tử cung bình thường.

“Đây là ca phẫu thuật đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng. Ê-kíp phải vừa đảm bảo đưa em bé ra đời an toàn, vừa bóc tách khối u lớn mà vẫn kiểm soát tốt nguy cơ mất máu và bảo tồn tử cung cho sản phụ.

Đặc biệt, với đặc thù địa lý của bệnh viện tuyến đảo, mọi phương án dự phòng và nguồn máu đều phải được chuẩn bị cực kỳ nghiêm ngặt trước khi dao mổ chạm da”, BSCKI Vương Ngọc Linh - Trưởng khoa Sản phụ khoa - cho biết.

Điều trị sản khoa nguy cơ cao ngay tại đảo, thêm cơ hội cho người bệnh

Trước trường hợp sản khoa phức tạp, ê-kíp Khoa Sản - Phụ khoa Vinmec Phú Quốc đã khẩn trương kích hoạt hội chẩn đa chuyên khoa, xây dựng phương án phẫu thuật và sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Dưới sự thực hiện của BSCKI Vương Ngọc Linh và BSCKI.BSNT Đầu Thị Tuyết Nhung, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Bé trai nặng 3,5 kg chào đời khỏe mạnh. Ngay sau đó, ê-kíp tiếp tục bóc tách thành công toàn bộ khối u xơ tử cung kích thước 10 cm trong cùng một cuộc mổ. Chỉ sau 4 ngày, cả mẹ và bé đều đủ điều kiện xuất viện.

Khối u 10cm được lấy ra đồng thời ngay sau khi thực hiện mổ lấy thai. (Ảnh: Vinmec)

Việc xử trí thành công ca mổ “2 trong 1” không chỉ giúp sản phụ tránh thêm một cuộc phẫu thuật lớn, rút ngắn thời gian hồi phục và giảm chi phí điều trị, mà còn là minh chứng cho năng lực xử trí các ca sản khoa nguy cơ cao ngay tại đảo Ngọc.

Thay vì phải chuyển tuyến vào đất liền như trước đây, người dân và du khách tại Phú Quốc nay đã có thể tiếp cận nhiều kỹ thuật sản khoa chuyên sâu ngay tại đảo.

Với năng lực hội chẩn đa chuyên khoa, gây mê hồi sức, kiểm soát nguy cơ mất máu và xử trí các tình huống phức tạp, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc ngày càng khẳng định vai trò là địa chỉ y tế tin cậy, giúp nhiều người bệnh được điều trị kịp thời, an toàn ngay tại địa phương.