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Giá vàng chạm đáy là ẩn số: Chuyên gia cảnh báo rủi ro cho nhà đầu tư

(VTC News) -

Theo các chuyên gia, việc xác định đáy của giá vàng là điều gần như không thể và quyết định đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng thay vì chạy theo tâm lý đám đông.

Quốc Tú
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